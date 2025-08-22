Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant de lux din Marbella: „Au lăsat-o doar pe ea, eu, star, România, nu mai contează.”

Dani Oțil a avut parte de o experiență neașteptată în Marbella, în timp ce se bucura de vacanță alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu. Planul de a lua cina într-un restaurant de lux aproape că s-a năruit din cauza unui bodyguard care nu l-a lăsat să intre, invocând un cod vestimentar pe care nu-l menționase nimeni la rezervare.

Restaurantul, parte din brandul Dolce & Gabbana, a respins inițial intrarea prezentatorului, deși majoritatea clienților din jur erau mult mai casual îmbrăcați. Dani a povestit întâmplarea cu umor pe rețelele sociale:

„Hai să povestim un pic! Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mergem să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e un dress-code, ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri, toată lumea e în bustul gol. Ideea este că la intrare au lăsat-o doar pe ea, eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce & Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul".

În loc să cedeze și să plătească o avere pe haine de firmă, Dani a găsit o soluție rapidă și ingenioasă: o cămașă ieftină de supermarket, dar suficient de „acceptabilă” pentru a-i permite intrarea.

„Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta. Eu o să spun că e ceva super brand, am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket. Stați cuminți că m-au primit și cred că primesc ceva din partea casei, că o cămașă de nouă euro purtată cum trebuie schimbă tot. Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani și o rugam vinerea pe mama să mă lase să ies cu Robi și cu Răzvan în oraș, la Reșița, la cofetărie, să bem Pepsi și să mâncăm sticksurile Croco", a mai povestit Dani.

Ads