Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”

O zi plină de emoții pentru Dani Oțil! Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani, iar soția lui, Gabriela, alături de fiul lor, Tiago, i-au pregătit o surpriză de neuitat chiar la miezul nopții.

Ziua a început într-o atmosferă veselă, Dani primind urările de „La mulți ani!” însoțite de un tort spectaculos, decorat cu un mesaj special. Gabriela a împărtășit pe rețelele sociale o urare emoționantă și sinceră, în care a amintit cum, în urmă cu câțiva ani, nu și-ar fi imaginat că vor ajunge să formeze o familie împreună.

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil. Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a scris Gabriela pentru Dani Oțil.

Cum a cerut-o în căsătorie pe Gabriela

La aproape doi ani de când și-au unit destinele, Dani Oțil a povestit în podcastul Giuliei Anghelescu, „BadAssMom”, cum a decurs momentul cererii în căsătorie pentru Gabriela Prisăcariu, mama fiului lor, Tiago, care va împlini patru ani în septembrie.

Prezentatorul a dezvăluit cu lux de amănunte cum a purtat inelul ascuns în șosetă, în timpul unei vacanțe de iarnă care i-a purtat prin mai multe țări.

„Căutam momentul să-i dau inelul Gabrielei, că îl căram cu mine în șosetă de multe țări. Că am făcut multe țări într-o vacanță de iarnă. Și eram în Cartagena, în Columbia, și mergeam spre o insulă unde se face snorkeling și numai așa am ținut-o: 'Dacă ai curaj să faci nu știu ce, te iau de nevastă'. Așa am făcut toată iarna aia, ea neștiind că eu am inelul la mine. Și pe barcă mi-am dat seama că nu poate să înoate mult. Știe să înoate, dar n-are curaj! Dacă simte pământ sub picioare, face un bazin întreg, dacă nu mai simte pământ, e cel mai prost înotător și nu poate să bage capul în apă. Și i-am zis: 'Dacă faci snorkelling pentru prima oară în viață cu mine, eu scot inelul'. Și la un moment dat o văd că se duce la un ghid și-l întreabă dacă poate face snorkelling cu vestă. Și ăla a zis: 'Of course'! Și o văd cu vestă și ăla o mai trăgea cu un colac de salvare, sanchi, când obosește. Ce să-i mai dau inelul? Că ea era deja impresionată de domnul ghid”, a povestit Dani Oțil, amintindu-și de începutul anului 2020.

Pentru că regulile de pe barcă nu i-au permis să ia inelul cu el, Dani a așteptat să revină pe plajă pentru a-și cere iubita în căsătorie.

„I-am dat inelul în ziua aia, pe care nu am avut cum să-l iau pe barcă, că ne-au zis să mergem fără șosete, fără genți de niciun fel și dacă avem ceva valoros să-l punem la ei în geantă. Dar se strica toată surpriza! Cum era să zic că era în niște ciorapi? Apoi, trei-patru ore, cât am fost pe mare, nu știți cum încercam să mă uit că totul e ok. Ea nu a bănuit nimic. Eram în genunchi și ea credea că glumesc. Că i-am mai făcut glume în roată la Paris, când s-a oprit roata la un moment dat și m-am lăsat într-un genunchi. Și zice: 'Nu-mi spune…'! Cred că atunci am fost cel mai hate-uit om din lume, pentru că m-am lăsat în genunchi și i-am zis că mă leg la șiret. Dar atunci m-am lăsat într-un genunchi pe plajă, în apă, și am rugat-o pe prietena noastră arhitectă să filmeze, să am și eu acest video, ca să știu dacă îmi pare rău. Problema a fost răspunsul ei. Mi-a spus la ureche: 'Dacă şi asta e glumă, te ia mama dracului'”, a povestit Dani Oțil pe YouTube.

