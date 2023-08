Situație neplăcută în Grecia pentru Dani Oțil și proaspăta soție: ”O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere” FOTO

Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au căsătorit religios, duminică, 30 iulie, iar în aceste zile se bucură de luna de miere, în insula Paros din Grecia.

Cei doi proaspăt căsătoriți s-au confruntat însă și cu o situație extrem de neplăcută, relatată de Gabriela pe rețelele sociale.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a spus tânăra.

„Pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta superagitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a adăugat soția lui Dani Oțil.

