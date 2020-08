Dani Otil a castigat etapa de debut a Campionatului National de Super Rally

Otil a inregistrat o victorie clara la Deva, pe un circuit stradal, avand un avantaj de peste 3 secunde fata de urmatorul clasat.In total 39 de piloti s-au inscris la startul celui de-al treilea sezon de super rally, conceptul promovat de Mihai Leu . In premiera, la Deva, etapa s-a desfasurat dupa acelasi sistem. In mansele de calificari s-au stabilit si clasamentele de la grupe, in timp ce mansele finale de concurs, cu cei mai buni 12, au contat exclusiv pentru trofeul Open, dedicat in memoria fostului pilot Valentin Banciu.Calificati in finala, Vali Porcisteanu si Emil Ghinea nu au reusit sa ia startul in lupta pentru prima pozitie din cauza unor probleme tehnice, astfel ca finala s-a desfasurat doar cu 10 piloti. De asemenea, din acelasi motiv, Mihai Leu si bulgarul Evgheni Iankov au facut doar una dintre cele trei manse programate.Castigator anul trecut in etapa inaugurala de la Mangalia, Dani Otil, pe un Radical SR4, s-a impus si la Deva, stabilind totodata si recordul acestui traseu. Cronometrul s-a oprit la 03 min 47 sec 860/1000, chiar in prima mansa din finala.Pe locul secund s-a clasat francezul Jerome France, la bordul unui monopost Formula Renault FR2, cu un timp de 03 min 48 sec 918/1000, stabilit pe ultima trecere, in timp ce podiumul a fost completat de campionul national en titre Costel Casuneanu ( Skoda Fabia R5), cu un timp final de 03 min 52 sec 741/1000.Premierea celor mai buni piloti a fost facuta de fostele campioanele olimpice Simona Amanar si Camelia Potec , ambele invitate special de Mihai Leu pentru eveniment.Top 10 din finala a fost completat de Danny Ungur, Riccardo Tarabelli, Groza Elisei, Mihai Leu, Ionut Moisii, Cornel Gardean si Evgheni Iankov.Ca si la viteza in coasta, campionatul are si doua categorii, una dedicata masinilor de productie si una pentru cele de competitii. La prima, victoria i-a revenit lui Porcisteanu, in timp ce francezul Jerome France s-a impus in divizia masinilor de competitie.