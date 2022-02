Ce legatura exista intre Dani Otil si ejacularea precoce (Video)

Dani Otil a devenit ambasadorul campaniei "Momentul potrivit nu e doar un simplu moment", prin care barbatii care au probleme cu ejacularea precoce sunt sfatuiti sa ceara ajutor.

Prezentatorul Antenei 1 isi incepe micul discurs prin a face o comparatie intre viata de cuplu si ceea ce se intampla cu un sportiv, dupa cum se vede in filmuletul prezentat pe site-ul nudoarunmoment.ro.

"Salut. Sa apari la momentul potrivit este un lucru foarte important. Eu, de exemplu, pe langa televiziune particip la tot felul de curse, preferatele mele sunt cursele de enduro. La curse timpul este important, dar si mai important este controlul.

E adevarat ca in anduranta e bine sa ai viteza, dar mult mai bine este sa poti sa controlezi situatia. Poti pleca foarte repede de la start, dar in primele minute poti sa pierzi controlul. In felul asta risti sa pierzi totul de la inceput", sustine Dani Otil.

Iubitul Mihaelei Radulescu continua prin a spune ca acelasi lucru are loc si in viata de cuplu, cand barbatul se loveste de o problema cu privire la ejacularea precoce.

"Se intampla la fel si cand vorbim despre dragoste in cuplu. Intr-o relatie este foarte bine sa stii care este momentul potrivit. Daca esti ingrijorat ca nu reusesti sa tii sub control o situatie de cuplu, e foarte bine sa ceri sfatul unui specialist. Un sportiv bun stie intotdeauna ca la curse in situatii critice poate cere ajutorul echipei sale. La fel ar trebui sa faci si tu", a continuat Dani Otil.

Prezentatorul TV ii sfatuieste pe barbati sa nu se sperie si sa fie constienti de faptul ca mereu exista o solutie, dar ca pentru a avea parte de ajutor trebuie sa il ceara.

"Nu iti faci griji. Intodeauna se gaseste o solutie. Si tu poti afla care este momentul potrivit. Trebuie doar sa ceri sfatul unui specialist. Cand vorbim despre asta viteza chiar conteaza. Eu zic sa nu mai pierzi timpul, sa iti faci curaj, sa ceri sfatul unui specialist. Momentul potrivit este acum", a incheiat el.

