Pierdere pentru fotbalul românesc. A murit unul dintre cei mai valoroși portari, fost campion național

Fostul portar Daniel Ariciu, care a câștigat un titlu de campion național cu echipa de fotbal FC Argeș în 1972, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, a anunțat clubul joi, 28 august, pe pagina sa de Facebook.

Ariciu s-a născut la Berevoiești, în județul Argeș, la 18 octombrie 1950. A intrat repede în vederile lui Leonte Ianovschi, care l-a promovat la juniorii lui Dinamo Pitești și apoi, în anul 1969, la numai 18 ani, în poarta primei echipe. Debutul în prima divizie a avut loc la 17 aprilie 1969, în meciul Dinamo Bacău - FC Argeș (1-0). A îmbrăcat tricoul de campion național în 1972.

La FC Argeș a evoluat în total 130 de partide în prima divizie, fiind remarcat pentru reflexele excelente, priza la minge și plasamentul deosebit. În anul 1976 s-a transferat la Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe foarte bune sub bagheta lui Viorel Mateianu. A revenit la Pitești în 1980, rămânând încă doi ani. A mers apoi la FC Olt, unde a apărat până în 1984. După aceea, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu 1983-1984. În sezonul 1984-1985, a fost titularul postului de portar al ''șepcilor roșii'', contribuind efectiv la revenirea echipei în primul eșalon. Din vara lui 1985 a jucat la Muscelul Câmpulung Muscel, acolo unde s-a și retras.

Are meritul de a fi participat în echipa națională de juniori la multe din succesele acesteia. A fost selecționat de peste 30 de ori la naționala de juniori și de 15 ori la tineret. Mihai Ariciu, unul dintre fiii săi, este antrenor în cadrul academiei clubului FC Argeș.

Înmormântarea va avea loc la Oradea, orașul în care Daniel Ariciu era stabilit.

