Autor: Eugen Porojan
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:45
Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, amenință cu ieșirea PSD de la guvernare FOTO Facebook/Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a preluat amenințările președintelui interimar PSD Sorin Grindeanu cu privire la ieșirea social-democraților de la guvernare în cazul în care PNL și USR vor avea un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei, care nu au fost încă programate. Băluță a criticat joi, 11 septembrie, „abordarea izolaționistă” a colegilor de coaliție.

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur - exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte discursul USR de-a lungul timpului, care afirma că e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită. Atunci când ne convine avem un tip de discuție și când nu ne convine avem altul”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), într-o conferință de presă.

Considerat cea mai probabilă propunere PSD pentru primarul general al Capitalei, Băluță consideră că excluderea social-democraților înseamnă și sfârșitul coaliției.

„Cu siguranță, într-o astfel de situație PSD s-ar retrage din Coaliție. Disputa de fond nu e legată de data alegerilor. Din păcate, partenerii de Coaliție insistă pe nume. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția”, a mai spus Daniel Băluță.

Declarațiile primarului vin după ce și președintele interimar PSD a transmis același mesaj.

„Contează lucrurile pentru bucureșteni, nu ce vrea Cătălin Drulă și ce vrea USR-ul. Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București, de această dată bine așezat. Contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni. Mai important decât dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalți, nu e nimic opțional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect și un program așezat pentru bucureșteni”, a spus Sorin Grindeanu luni, 8 septembrie.

