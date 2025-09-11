Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a preluat amenințările președintelui interimar PSD Sorin Grindeanu cu privire la ieșirea social-democraților de la guvernare în cazul în care PNL și USR vor avea un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei, care nu au fost încă programate. Băluță a criticat joi, 11 septembrie, „abordarea izolaționistă” a colegilor de coaliție.

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur - exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte discursul USR de-a lungul timpului, care afirma că e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită. Atunci când ne convine avem un tip de discuție și când nu ne convine avem altul”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), într-o conferință de presă.

Considerat cea mai probabilă propunere PSD pentru primarul general al Capitalei, Băluță consideră că excluderea social-democraților înseamnă și sfârșitul coaliției.

„Cu siguranță, într-o astfel de situație PSD s-ar retrage din Coaliție. Disputa de fond nu e legată de data alegerilor. Din păcate, partenerii de Coaliție insistă pe nume. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția”, a mai spus Daniel Băluță.

Declarațiile primarului vin după ce și președintele interimar PSD a transmis același mesaj.

„Contează lucrurile pentru bucureșteni, nu ce vrea Cătălin Drulă și ce vrea USR-ul. Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București, de această dată bine așezat. Contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni. Mai important decât dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalți, nu e nimic opțional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect și un program așezat pentru bucureșteni”, a spus Sorin Grindeanu luni, 8 septembrie.

