Primarul Daniel Băluță a cedat un bazin care trebuia să fie „gratuit” pentru copii unui apropiat PSD. Elevii au acces gratuit doar 4 ore pe luna INVESTIGAȚIE

Un bazin construit la Școala 190 din Sectorul 4 a fost concesionat către un club sportiv condus de un apropiat PSD. Elevii din Sectorul 4, care ar fi trebuit să aibă acces gratuit, pot folosi acum bazinul doar 4 ore pe lună, iar un elev are voie doar 4 ședințe consecutive pe an.

În toamna lui 2020, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, inaugura bazinul de înot semiolimpic din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 190, la mai bine de un an după începerea lucrărilor. Atunci, edilul declara că elevii școlilor din Sectorul 4 vor putea să înoate pe gratis.

„Acest bazin pe care l-am inaugurat astăzi are o importanță multiplă pentru noi, pentru că realizează o bază de selecție deosebită pentru viitorii campioni, copiii din Sectorul 4 având acces liber la această facilitate sportivă,” a declarat atunci primarul Sectorului 4.

În comunicatul de presă despre inaugurarea bazinului semiolimpic, transmis ulterior de Primăria Sectorului 4, apare însă mențiunea că în bazin vor putea să înoate toți elevii din Sectorul 4 doar „în cadrul orelor de sport”.

Bazinul, concesionat rapid după inaugurare

Primăria Sectorului 4 a administrat bazinul pentru scurtă vreme. La nici un an de la inaugurare, acesta a fost concesionat Clubului Sportiv Attack Team, care, după orele de curs, exploatează contra-cost bazinul Școlii nr. 190, dezvăluie, marți, o investigație publicată de Buletin de București.

Buletin de București scrie că președintele Clubului Sportiv Attack Team, Sebastian Nicolae Ciolan, este un apropiat al PSD, partidul din care face parte primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Ciolan a ocupat funcția de consilier în cabinetul mai multor președinți ai Camerei Deputaților, toți membri ai PSD, și a deținut și alte funcții, în ROMATSA și Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, conform publicației citate anterior.

„Referitor la procedura de atribuire a contractului de concesiune încheiat cu PS4 în calitate de achizitor, vă recomand să solicitați orice informație legată de acest contract instituției menționate mai sus, toate informațiile fiind publice,” le-a transmis jurnaliștilor Sebastian Nicolae Ciolan.

Daniel Băluță nu a răspuns întrebărilor Buletin de București despre concesionarea bazinului de înot.

Cum pot înota elevii la bazinul școlii 190

Jurnaliștii au pretins la începutul lunii iunie că sunt elevi în Sectorul 4 și au întrebat la recepția bazinului cum pot avea acces gratuit la bazinul de înot al Școlii nr. 190. Când jurnaliștii au spus că au auzit că elevii din Sectorul 4 pot să înoate pe gratis, li s-a răspuns că acest lucru se poate doar „marțea, de la ora 14:00, în limita a patru ședințe consecutive pe an școlar.”

Elevii din Sectorul 4 ar mai putea beneficia de gratuitate în timpul orelor de sport, însă asta presupune ca ora de sport să se desfășoare la bazinul de înot, în timpul programului școlar, conform Buletin de București.

De asemenea, bazinul mai poate fi accesat contra cost, iar sumele care trebuie plătite diferă de la un tip de antrenament la altul. Cel mai ridicat fiind cel de 1.300 de lei pentru 12 ședințe de recuperare.

Construcția bazinului de înot a costat peste 3 milioane de euro, fonduri europene, iar prin concesionarea către Clubul Sportiv Attack Team, primăria a încasat puțin peste 700.000 de euro, conform Buletin de București, pentru o perioadă de trei ani: 2021-2024.

