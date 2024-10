Daniel Băluță atacă dur în scandalul planșeului de la Unirii. „Nicușor Dan consideră că democrația se instalează cu buldozerul, călcând oamenii”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a reacționat marți seară, 15 octombrie, după ce scandalul planșeului de la Piața Unirii cu primarul general Nicușor Dan s-a încheiat cu demolarea gardurilor și oprirea lucrărilor.

Băluță spune că e un act de cruzime intrarea buldozerelor în piață și că cei vinovați vor plăti, deoarece un om este acum în stare gravă pe patul de spital, potrivit realitatea.net.

„Cineva nu și-a dorit ca în acest moment sa începem lucrările pentru punerea în siguranța a centrului Bucureștiului. Mai exact, domnul Nicușor Dan. L-am invitat să vină să vadă planșeul. Nu a vrut să vină. N-a venit nici la Consiliul Municipal, unde specialiștii puteau să îi arate problemele. Din punct de vedre legal, Sectorul 4 deține autorizație de construire emisă de Sectorul 3. Ne-am bazat pe acte. La momentul emiterii, terenul era trecut în administrarea celor de la Apele Române, prin Ministerul Mediului. În această vineri a fost emisă autorizația, având ca motivare că lucrările care sunt beneficiare ale investițiilor din bani UE și de la guvern pot beneficia de autorizații emise în regim de urgență.

De asemenea, există și expertiza de la Departamentul Situațiilor de Urgență București. Noi deja am făcut o lucrare, am pus în siguranță pasajul de la Piața Unirii. (...)

Nu am anticipat o astfel de reacție din partea lui Nicușor Dan. Dacă dânsul consideră că democrația se instalează cu buldozerul, călcând oamenii. Aici am greșit, nu m-am așteptat să se întâmple așa. Atunci am retras oamenii. Am vorbit cu Ciolacu aseară, nu m-a sunat el să-mi ceară să retrag oamenii de la primărie.

Voi folosi toate pârghiile necesare ca să pun în siguranță planșeul. Sunt convins că în cel mai scurt timp vom reuși ceea ce ne-am propus”, a spus edilul din Sectorul 4.

Luni au început lucrările de reconstrucţie la Planşeul Unirii, după ce Primăria Sectorului 3 a emis autorizaţia de construire, după cum a anunţat edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a însoţit luni, în jurul prânzului, o echipă a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, pentru a demonta gardurile care împrejmuiesc organizarea de şantier. Potrivit acestuia, autorizaţia de construire obţinută de Primăria Sectorului 4 pentru lucrări la Planşeul Unirii prezintă "multiple elemente de nelegalitate".

În momentul în care poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au dorit să îndepărteze gardurile au fost opriţi de poliţişti locali de la Sectorul 4.

Ulterior, Nicuşor Dan şi reprezentanţii Poliţiei Locale s-au deplasat la o secţie a Poliţiei Naţionale pentru a tranşa chestiunea lucrărilor de la Planşeul Unirii.

Luni seară, primarul general a revenit în zona Unirii, alături de reprezentanţi ai Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, ai ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor, în vederea îndepărtării gardurilor amplasate pentru refacerea planşeului.

La faţa locului au fost aduse şi buldoexcavatoare pentru îndepărtarea gardurilor care împrejmuiesc organizarea de şantier, însă reprezentanţii Poliţiei Sectorului 4 s-au aşezat în faţa vehiculelor.

Nicuşor Dan a anunţat că a emis o dispoziţie de primar general, în baza căreia Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti împreună cu angajaţii ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor să desfiinţeze construcţiile ilegale amplasate pe terenul administrat de PMB.

Poliţia Capitalei a precizat că nu există decât o sesizare în urma acţiunii de îndepărtare a gardurilor din zona Piaţa Unirii, unde există un conflict între autorităţi referitor la lucrările de la planşeu, în timp ce faţă de bărbatul de 41 de ani care ar fi lovit două persoane cu un utilaj a fost dispusă începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, având în acest moment calitatea de suspect.

"Până în acest moment, la nivelul Poliţiei Capitalei nu au fost înregistrate alte sesizări, cu excepţia uneia singure, respectiv a unui bărbat, de 48 de ani, care a depus plângere penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Subliniem, încă o dată, că alte plângeri nu au fost depuse la nivelul Poliţiei Capitalei, nici de persoane fizice, nici de persoane juridice", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Persoanele implicate în eveniment au fost conduse la sediul Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi, în vederea audierii.

În acest caz, poliţiştii Capitalei s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de distrugere şi lovire sau alte violenţe.

"Ulterior, cei doi bărbaţi, în vârstă de 36, respectiv 48 de ani, care au suferit vătămări corporale în urma incidentului, au fost audiaţi, context în care doar bărbatul de 48 de ani a depus plângere penală, cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe", arată sursa citată.

După studierea documentelor depuse, a reieşit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanţa de judecată este competentă a soluţiona situaţia.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi lovire sau alte violenţe.

