Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:15
Băluță rupe tăcerea în legătură cu sprijinul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „E normal ca fiecare să fie supărat”
Gabriela Firea, Daniel Băluță

Daniel Băluță, posibiliul candidat PSD la Primăria Capitalei, a subliniat că se bucură de sprijinul total al Gabrielei Firea, respingând orice speculații privind o eventuală tensiune între cei doi.

„Doamna Firea mă susține 100%”, a declarat candidatul PSD luni, 27 octombrie. „Doamna Firea nu este nemulțumită, să știți”, a adăugat el, în contextul întrebărilor jurnaliștilor privind mesajul postat de fostul primar al Capitalei, în care aceasta a criticat modul în care fosta conducere a partidului a gestionat problema candidaturii de anul trecut.

Referitor la acea situație, Băluță a recunoscut că în trecut s-au făcut greșeli, dar spune că partidul a învățat din ele. „Având în vedere rezultatul final, nu pot să vă spun decât că toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat. E normal ca fiecare să fie supărat în egală măsură în care și eu sunt supărat pe deciziile de atunci”, a spus el.

În prezent, liderul social-democrat din Sectorul 4 vorbește despre o nouă etapă, bazată pe unitate și colaborare în interiorul formațiunii. „De data aceasta, consider că am învățat din ele; lucrăm într-o zonă de consens în interiorul partidului. Ne pregătim împreună, și ăsta este cuvântul determinant pentru această competiție electorală. Solidaritatea este cea care ne caracterizează în acest moment”, a subliniat Băluță.

Întrebat dacă declarațiile Gabrielei Firea ar putea sugera o demobilizare a organizației PSD București, Băluță a evitat să ofere un răspuns direct, promițând însă clarificări în scurt timp: „Dați-mi voie să vedeți în următoarele ore, zile, care este abordarea vis-a-vis de aceste lucruri”.

În ceea ce privește mesajul de campanie, Daniel Băluță a anunțat că va păstra sloganul cu care s-a identificat încă din 2016. „Vedeți, sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din anul 2016 este ‘Hai că se poate!’. Și cred că tot pe acesta îl voi folosi în continuare”, a spus candidatul PSD.

Anunțul oficial privind desemnarea lui Daniel Băluță drept candidat la Primăria Generală a Capitalei urmează să fie făcut în perioada imediat următoare, după reuniunea conducerii PSD București, programată pentru începutul săptămânii.

