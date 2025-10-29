Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:55
529 citiri
Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
Fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, la un târg din București FOTO captură video Facebook /Cristian Popescu Piedone

Controversatul Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 și fost președinte al ANPC, a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, în alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Piedone a organizat miercuri, 29 octombrie, o conferință de presă alături de Daniel Băluță.

Piedone a precizat că își menține decizia de nu candida la funcția de primar general.

“Cred că astăzi v-ați liniștit cu toții, nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei”, a spus Piedone.

"Protocolul discutat cu domnul primar Băluță ca organizația PNRR București să susțină necondiționat candidatura domnului Băluță se pune în practică de astăzi”, a precizat Piedone.

“Avându-l azi în sală vă dați seama că vom merge umăr la umăr ca Daniel Băluță să ajungă primar general”, a subliniat fostul edil.

"Toată lumea știe că eu, în cabina de vot, voi vota Daniel Băluță", a mai spus Piedone, care l-a numit, în mod repetat, pe Daniel Băluță, "domnul primar general".

PNRR este Partidul Naționalist Reformarea României, din care face parte Cristian Popescu Piedone.

Conform sondajelor de opinie, Daniel Băluță era, chiar și înainte de anunțarea acestei susțineri din partea lui Piedone, unul dintre favoriții la funcția de primar general. Alți candidați bine cotați în sondaje sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

"Domnul Ciucu și domnul Drulă n-are rost să mai cheltuiască banii (...). Sunt în afara jocului, Ciucu și Drulă", a susținut Piedone miercuri.

Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei sunt programate la data de 7 decembrie 2025.

Planurile lui Bolojan, în viziunea lui Andrei Caramitru: "Miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL"
Planurile lui Bolojan, în viziunea lui Andrei Caramitru: "Miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL"
Analistul Andrei Caramitru estimează că Ilie Bolojan are planuri foarte ambițioase, legate atât de guvern cât și de PNL, și că, pentru reușita acestor planuri, o etapă esențială ar fi...
Anca Alexandrescu anunță ferm că va candida pentru Primăria Capitalei: "Sunt nemiloasă"
Anca Alexandrescu anunță ferm că va candida pentru Primăria Capitalei: "Sunt nemiloasă"
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu a anunțat că, în mod cert, va candida la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din data de 7 decembrie 2025. Alexandrescu a...
#Daniel Baluta, #Cristian Popescu Piedone, #Primaria Capitalei, #alegeri partiale Bucuresti, #PNRR, #alegeri primaria bucuresti 2025 , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta
a1.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatatii, cere clarificari in cazul mortii Stefaniei Szabo: "Astept raportul medico-legal"
ObservatorNews.ro
Suma uriasa ceruta de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifica pretul aberant

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
  2. ”Proiectul cu cel mai mare număr de semnături din istoria Parlamentului României de după Revoluţie.” Ce prevede inițiativa legislativă
  3. Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
  4. Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
  5. Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
  6. Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
  7. Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
  8. Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
  9. Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
  10. Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"