Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO

Fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, la un târg din București FOTO captură video Facebook /Cristian Popescu Piedone

Controversatul Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 și fost președinte al ANPC, a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, în alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Piedone a organizat miercuri, 29 octombrie, o conferință de presă alături de Daniel Băluță.

Piedone a precizat că își menține decizia de nu candida la funcția de primar general.

“Cred că astăzi v-ați liniștit cu toții, nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei”, a spus Piedone.

"Protocolul discutat cu domnul primar Băluță ca organizația PNRR București să susțină necondiționat candidatura domnului Băluță se pune în practică de astăzi”, a precizat Piedone.

“Avându-l azi în sală vă dați seama că vom merge umăr la umăr ca Daniel Băluță să ajungă primar general”, a subliniat fostul edil.

"Toată lumea știe că eu, în cabina de vot, voi vota Daniel Băluță", a mai spus Piedone, care l-a numit, în mod repetat, pe Daniel Băluță, "domnul primar general".

PNRR este Partidul Naționalist Reformarea României, din care face parte Cristian Popescu Piedone.

Conform sondajelor de opinie, Daniel Băluță era, chiar și înainte de anunțarea acestei susțineri din partea lui Piedone, unul dintre favoriții la funcția de primar general. Alți candidați bine cotați în sondaje sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

"Domnul Ciucu și domnul Drulă n-are rost să mai cheltuiască banii (...). Sunt în afara jocului, Ciucu și Drulă", a susținut Piedone miercuri.

Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei sunt programate la data de 7 decembrie 2025.

