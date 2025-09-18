Primarul Daniel Băluță s-a dus la spital să repete testul anti-drog, după ce ieșise pozitiv la unul furnizat de Marian Ceaușescu. Ce rezultat a ieșit VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 16:59
830 citiri
Primarul Daniel Băluță s-a dus la spital să repete testul anti-drog, după ce ieșise pozitiv la unul furnizat de Marian Ceaușescu. Ce rezultat a ieșit VIDEO
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță FOTO: Captură Facebook / Daniel Baluta

Primarul PSD de la Sectorul 4, Daniel Băluță, a mers la Spitalul Bagdasar Arseni alături de protestatarul Marian Ceaușescu, unde a efectuat un test de urină pentru mai multe substanțe psihoactive și a ieșit negativ. Edilul a mers la spital pentru a face procedura după ce un test pe care i l-a oferit protestatarul Marian Ceaușescu în primărie a ieșit pozitiv la marijuana.

După ce testul a dat un rezultat negativ, Daniel Băluță a declarat: “Important e să nu judecăm niciodată pe nimeni până când nu avem niște confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psihoactive.”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut joi, 18 septembrie, un test rapid pentru marijuana la care ar fi ieșit pozitiv. Testul i-a fost oferit de protestatarul Marian Ceaușescu, care a filmat întreaga procedură și a postat-o pe Facebook.

Daniel Băluță a făcut și un test rapid pentru cocaină la care însă a ieșit negativ.

Testul a fost făcut în contextul în care Marian Ceaușescu l-a provocat pe edilul Sectorului 4 să facă un test anti-drog, iar acesta a acceptat. Ceaușescu precizează că testul a fost neanunțat.

Primarul Sectorului 4 s-a apărat spunând că, probabil, rezultatul se încadrează în marja de eroare bine cunoscută a testelor anti-drog, iar protestatarul Ceaușescu a precizat că va veni și cu un test de urină pentru edil.

„Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”, spune Băluță.

Marian Ceaușescu a mai spus că urmează să-l testeze și pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, tot neanunțat.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pozitiv la un test rapid pentru marijuana pe care i l-a oferit Marian Ceaușescu. Ce a arătat testul pentru cocaină VIDEO
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pozitiv la un test rapid pentru marijuana pe care i l-a oferit Marian Ceaușescu. Ce a arătat testul pentru cocaină VIDEO
Primarul Sectorului Daniel Băluță a făcut joi, 18 septembrie, un test rapid pentru marijuana la care ar fi ieșit pozitiv. Testul i-a fost oferit de protestatarul Marian Ceaușescu, care a...
Acuzaţii de „poliţie politică” în Guvern. Ce vrea Bolojan să afle despre angajaţii din subordinea sa. „Epoca fricii şi a turnătoriilor”
Acuzaţii de „poliţie politică” în Guvern. Ce vrea Bolojan să afle despre angajaţii din subordinea sa. „Epoca fricii şi a turnătoriilor”
Sindicatul angajaților din Guvern acuză conducerea instituției că face „poliție politică”, după ce Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii...
#Daniel Baluta, #test antidrog, #marijuana , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Emmanuel si Brigitte Macron vor prezenta "dovezi stiintifice" ca sotia presedintelui Frantei este femeie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primarul Daniel Băluță s-a dus la spital să repete testul anti-drog, după ce ieșise pozitiv la unul furnizat de Marian Ceaușescu. Ce rezultat a ieșit VIDEO
  2. Acuzaţii de „poliţie politică” în Guvern. Ce vrea Bolojan să afle despre angajaţii din subordinea sa. „Epoca fricii şi a turnătoriilor”
  3. Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță, anunță ministra Mediului. „Infractorii nu mai trebuie să scape!”
  4. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pozitiv la un test rapid pentru marijuana pe care i l-a oferit Marian Ceaușescu. Ce a arătat testul pentru cocaină VIDEO
  5. Un fost premier îl critică pe Ilie Bolojan: „Din ce știm noi, chiar și în PNL sunt voci care spun că nu e bine ce face”
  6. Guvernul neagă discuții despre alegerile pentru Primăria București: „Nu știu să fi existat”
  7. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce a fost apostrofată de Adrian Câciu pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Nu îmi cer scuze”
  8. Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
  9. AUR acuză Guvernul și Președinția de complicitate la "genocidul cultural" al românilor din Ucraina, după închiderea școlilor în limba română de către autoritățile de la Kiev
  10. Un deputat PSD îl acuză pe Bolojan că vrea să bulverseze şi administraţia publică locală, aşa cum a făcut în Educaţie. „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”