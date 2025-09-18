Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pozitiv la un test rapid pentru marijuana pe care i l-a oferit Marian Ceaușescu. Ce a arătat testul pentru cocaină VIDEO

Primarul Sectorului Daniel Băluță a făcut joi, 18 septembrie, un test rapid pentru marijuana la care ar fi ieșit pozitiv. Testul i-a fost oferit de protestatarul Marian Ceaușescu, care a filmat întreaga procedură și a postat-o pe Facebook.

Daniel Băluță a făcut și un test rapid pentru cocaină la care însă a ieșit negativ.

Testul a fost făcut în contextul în care Marian Ceaușescu l-a provocat pe edilul Sectorului 4 să facă un test anti-drog, iar acesta a acceptat. Ceaușescu precizează că testul a fost neanunțat.

Primarul Sectorului 4 s-a apărat spunând că probabil rezultatul se încadrează în marja de eroare bine cunoscută a testelor anti-drog, iar protestatarul Ceaușescu a precizat că va veni și cu un test de urină pentru edil.

„Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”, spune Băluță.

Marian Ceaușescu a mai spus că urmează să-l testeze și pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, tot neanunțat.

