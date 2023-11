Fotbalistul care a întors spatele României. Cum s-a simțit la lot: ”Eu dădeam din cap și râdeam ca prostul”

Fotbalistul Daniel Boloca (24 de ani), mijlocașul echipei italiene Sassuolo, a relatat pentru „Cronache di Spogliatoio” motivul pentru care a întors spatele naționalei României.

Boloca are o singură selecție la naționala României, el evoluând 6 minute într-un amical cu Slovenia din 2022, lucru care i-a permis să-și schimbe opțiunea și să se reorienteze spre reeprezentativa Italiei.

„Prima convocare a venit din România, părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia ca extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că voi fi chemat la o echipă națională. A fost o senzație foarte frumoasă pentru ai mei.

Eu nu eram foarte sigur, aveam unele dubii. M-am certat cu ei și le-am zis că eu nu vorbesc limba, în casă discutăm mereu în italiană și uneori mai scapă un cuvânt românesc.

Înțeleg când vorbesc, dar sunt născut în Italia...Era o ocazie unică și părinții mei erau prea mulțumiți. Așa că am acceptat", a spus Boloca.

„Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala comisă. Nu înțelegeam nimic și ei vorbeau repede. Mă trezeam la prânz sau la cină cu ceilalți jucători care încercau să mă ajute să mă integrez și eu dădeam din cap și râdeam ca prostul.

Chiar eram în dificultate. O lună mai târziu, am primit vestea că naționala Italiei mă cheamă pentru un stagiu la care Roberto Mancini voia să testeze câțiva tineri din Serie B. Eram în al nouălea cer, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu", a completat fotbalistul.

Ads