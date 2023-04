Daniel Borugă, antrenor român la o echipă de juniori din Arabia Saudită, a devenit viral pe rețelele sociale.

Daniel Borugă antrenează echipa Under 15 Ohod Al Medina, din Arabia Saudită. Discursul lui e un amalgam de engleză și română, iar jucătorii par că se uită cu uimire către antrenorul lor.

„Defens, perfect. Perfect. Senzational! Speed perfect. Atac perfect. Presion perfect. Number one, number one team. Incredibil! Incredibil! Perfect! Perfect! No greşeală! Perfect. Pas, pas, pas, no problem! OK? Lateral presion. Dublaj, presion, triplaj, presion”, transmirea antrenorul în faţa jucătorilor.

Daniel Borugă a explicat discursul lui halucinant. "Mimica şi gesturile pe care le-am făcut le-am făcut pentru a ajunge cuvintele mai aproape de ei, bune sau rele. Puţină engleză, puţină română, staff-ul meu e tunisian, ştie franceza, care e puţin asemănătoare cu limba română. Şi am spus atunci no greşeală el înţelegând pentru că ne-am făcut nişte coduri. Am compus alături de staff nişte coduri în cele trei luni de când sunt la echipă. Ştiam că voi avea o problemă cu limba aici în Arabia Saudită. Multe cuvinte pe care le spun în videoclip au fost şi în arabă. Mă mai învaţă copiii, îmi scriu pe caiet cuvintele importante", a declarat Daniel Borugă pentru ProSport.

"Managerul meu a înregistrat, mi-a trimis mie, iar eu i-am dat cuiva clipul, iar acel cineva a dat către presă, dar nu e cu rea intenţie. Mi-a făcut un bine, e prieten cu mine. Chiar dacă din afară se interpretează într-un alt mod eu îi mulţumesc pentru că aşa aude şi presa de mine, eu fiind nimeni în fotbal. Mulţumesc presei că m-a făcut mare, eram mic".