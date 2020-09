Senatorul Daniel Breaz a anuntat ca va activa ca independent, dupa ce si-a dat demisia din PSD

"Avand in vedere demisia mea din PSD, vreau sa anunt ca incepand de astazi voi activa ca senator independent, neafiliat niciunui grup parlamentar", a declarat Breaz in plenul Senatului.Pe 21 august, presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a confirmat plecarea din PSD a trei parlamentari . "E foarte rusinoasa plecarea fiecaruia dintre ei, dar cea mai rusinoasa dintre toate mi s-a parut a domnului Breaz. Imi aduc aminte de un episod cu dansul in biroul domnului Dragnea, cand se milogea sa fie macar o luna ministru (...) ca sa poata sa mai fie inca odata, conform legii, rector", a declarat atunci Marcel Ciolacu.Daniel Breaz, care este rector al Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, si-a anuntat demisia pe Facebook , in 21 august. Breaz a fost ministru al Culturii in Guvernul condus de Viorica Dancila Senatorul a spus ca PSD este un partid "slab, incoerent, fara strop de logica in decizii", cu "un leadership haotic si distantat de reprezentarea intereselor cetatenilor si a celor care au crezut in acest partid".Breaz sustine ca partidul este in situatia de a ajunge insignifiant pe scena politica. "Nu mai pot sa accept sa fac parte dintr-un partid lipsit de identitate, fara principiile in care am crezut si distantat, considerabil, de binele societatii. Partidul are nevoie de un suflu nou, de directie, de strategii coerente nu de stratageme gandite in afara forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual", a precizat parlamentarul.