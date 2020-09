Senatorul Daniel Breaz, demisionar din PSD, confirma apropierea de PNL si ii ataca dur pe social-democrati

In primul mesaj transmis dupa ce si-a anuntat decizia de a parasi partidul care l-a propulsat in Parlament, Breaz lauda liberalii din Alba Iulia, ataca dur PSD Alba si critica USR PLUS.Parlamentarul transmite, indirect, un mesaj de sustinere pentru candidatii PNL din resedinta judetului, cei care conduc destinele orasului si ale judetului de peste 15 ani: "Alba Iulia a dat dovada ca a avut lideri care privesc in viitor si nu gandesc in paradigma celor 4 saptamani de campanie , ci strict in cea de 4 ani, cand trebuie sa faci tot ce poti pentru a indeplini programul promis. Iar increderea pe care o au albaiulienii in demnitarii alesi reprezinta exemple clare ca atunci cand respecti ce promiti, cand livrezi tot ce ai gandit in planurile de dezvoltare si iti pasa de cetateni, poti avea o imagine impecabila in ochii cetatenilor si implicit, sustinerea lor".Daniel Breaz, rector al Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, spune despre PSD Alba ca "si-a pierdut busola, a esuat lamentabil, exceland, cu mari performante, la satisfacerea intereselor personale, la generarea unor conflicte nu in jurul marilor idei, a proiectelor de dezvoltare, ci pentru accederea in diverse functii". Breaz isi sustine acuzatiile prin afirmatia ca organziatia din care a facut parte nu a fost capabila sa propuna candidati in toate UAT-urile din judet."Pentru a dobandi putere cu scopul de a-si indeplini propriile agende ascunse atat de indepartate de cele ale societatii, ale cetateanului de rand. PSD Alba nu mai are, in prezent, niciun filtru de selectie, de recrutare a oamenilor care pot aduce plus-valoare in societate. Astfel ca nu au avut nici macar capacitatea de a promova candidati in toate UAT-urile din judet. Ori, cu astfel de organizatii lipsite de viziune, fara contact cu realitatea, cu nevoile cetateanului de rand, nu ai cum sa construiesti si sa aduci bunastare in societate", afirma fostul senator PSD.Despre USR PLUS, Daniel Breaz afirma ca "se prezinta cu mastile de oameni noi in politica, buimaci de la atatea peripluri prin partide si cu multe frustrari acumulate din cauza respingerilor succesive, incearca sa loveasca in orice proiect constructiv doar pentru ca nu a fost ideea lor".