Senatorul PSD Daniel Breaz, fost ministru al Culturii, demisioneaza din partid: "PSD in formula actuala are vocatia de a ajunge un partid insignifiant pe scena politica"

Parlamentarul a postat un mesaj pe Facebook prin care explica motivele care l-au determinat sa plece din PSD. Breaz este rector al Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Senatorul spune ca PSD are "un leadership haotic si distantat de reprezentarea intereselor cetatenilor", iar partidul este "slab, incoerent, fara strop de logica in decizii", fiind in situatia de a ajunge insignifiant pe scena politica."Nu mai pot sa accept sa fac parte dintr-un partid lipsit de identitate, fara principiile in care am crezut si distantat, considerabil, de binele societatii. Partidul are nevoie de un suflu nou, de directie, de strategii coerente nu de stratageme gandite in afara forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual", a precizat parlamentarul.Senatorul nu a anuntat daca va trece la alt partid sau va ramane independent. Liberalii din Alba au incercat de mai multe ori in ultimul an sa il convinga sa se inscrie in PNL . Plecarea senatorului din PSD poate fi evaluata si in perspectiva votului pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Ludovic Orban Este atat de frumos sa stii unde mergi, sa iti cunosti directia, spunea Samuel Beckett. Ii dau dreptate pentru ca mai bine de doua decenii am avut o directie clara, sub umbrela unor principii si obiective cu care am rezonat. O cultura organizationala pe care o intelegeam si la constructia careia am pus umarul. PSD a fost un partid care avea intiparit in carta fundamentala a valorilor datoria de a servi interesul public. Iar aceasta dimensiune, corelata cu dorinta mea - acel "ce ma mana in lupta", motivatia personala - m-au determinat sa fac pasul spre politica. Si am crezut ca PSD nu va conteni sa renunte la apropierea de cetatean si la creionarea politicilor menite sa aduca bunastare in societate.Prezentul ma contrazice intr-un mod brutal si mi-a infatisat un PSD slab, incoerent, fara strop de logica in decizii. Un leadership haotic si distantat de reprezentarea intereselor cetatenilor si a celor care au crezut in acest partid. Nu se mai gandeste pe termen mediu si lung, ci doar de azi pe maine si intr-o paradigma a supravietuirii personale. S-a renuntat la proiecte pentru folosul societatii si s-au pus pe masa calcule ale puterii - un semn al disperarii care au indepartat partidul de idealuri si obiective inalte.Toate acestea m-au determinat sa inchei parcursul politic alaturi de partidul in care am crezut ca pot aduce plus valoare in societate. Din pacate, PSD in formula actuala are vocatia de a ajunge un partid insignifiant pe scena politica. Lipsit de mentalitatea invingatorului si cu acute semne de victimizare, cultura organizationala actuala a privat partidul de elementul esential pentru o constructie sanatoasa: increderea. Iar aceasta realitate o vedem nu numai noi, cei care am crezut in PSD, ci si votantii nostri. Cum sa mai aiba, la randul lor, incredere in noi?Nu mai pot sa accept sa fac parte dintr-un partid lipsit de identitate, fara principiile in care am crezut si distantat, considerabil, de binele societatii. Partidul are nevoie de un suflu nou, de directie, de strategii coerente nu de stratageme gandite in afara forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual.Continui sa cred ca politica este in slujba cetatenilor, nu in cea a jocurilor de putere fara sens si cu un singur scop: cel personal. ###DemisionezdinPSD###