Senatorul Zamfir ii face plangere penala ministrului Citu pentru refuzul de se prezenta la audieri in fata comisiilor parlamentare

Citu a fost invitat luni, pentru a treia oara, la audieri, de catre Comisiile economica si de buget din Senat.Tema audierii viza "derularea Programului IMM Invest Romania, strategia de administrare a datoriei publice, programul de convergenta 2020, perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca urmare a contractiei economice din ultimele luni, aplicarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020"."E obligatia noastra sa facem ceva, intrucat vom fi si noi responsabili pentru felul in care ajung finantele tarii pentru ca lasam lucrurile sa treaca asa (...). Faptul ca domnul Citu refuza in mod repetat si nejustificat sa se prezinte in fata comisiilor parlamentare, sa dea explicatii in legatura cu gestionarea datoriei publice, la nivel personal va spun, eu cred cu tarie ca trebuie sa punem capat acestui lucru, inaintand o plangere penala la adresa ministrului Citu in baza legii raspunderii ministeriale. Refuzul de a se prezenta in fata Comisiilor parlamentare (...) ne arata ca domnul ministru Citu actioneaza cu rea credinta in favoarea unor prieteni politici si in detrimentul bugetului statului roman. Voi cere acordul celor doua Comisii si voi informa si Biroul permanent si cred ca masura fireasca este plangere penala pentru refuzul repetat de a se prezenta in Parlament", a afirmat, luni, senatorul PSD Zamfir.El a explicat ca a primit o adresa de la cabinetul ministrului in care este informat despre transmiterea documentelor referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei.Zamfir a criticat documentele trimise, mentionand ca unul dintre acestea, referitor la strategia de administrare a datoriei publice, este un document semnat de fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, "care nu are nicio legatura cu imprumuturile facute de ministrul Citu"."Nu este suficient sa primim informatii. Parlamentul decide forma in care doreste sa primeasca informatiile (...). Noi il intrebam de mere, si el ne raspunde de pere? (...) Dorim prezenta fizica a ministrului ca sa explice. Art 8 din Legea raspunderii ministeriale spune: 'constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda penala urmatoarele fapte - refuzul nejustificat de a se prezenta Parlamentului sau comisiilor permanente ale acestuia informatiile cerute de acestea, sa se prezinte in fata comisiilor'", a adaugat Zamfir.