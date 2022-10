Ionel Ganea i-a învinețit ochiul unui coleg de națională, înaintea barajului de Mondiale: ”Ce faci, mă, mă carotezi?”

Fostul internațional român Daniel Chiriță (48 de ani) a povestit la GSP Live un episod violent petrecut în cantonamentul echipei naționale, înaintea meciului de baraj cu Slovenia pentru calificarea la CM 2022.

În noiembrie 2001, România condusă de antrenorul Gică Hagi a ratat calificarea la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia, după 1-2 în deplasare și 1-1 acasă cu Slovenia.

Convocat pentru acele meciuri, fundașul dreapta Daniel Chiriță a intrat într-un conflict cu atacantul Ionel Ganea, în urma căruia s-a ales cu ochiul vânăt.

„Nu știe nimeni asta, n-am zis-o până acum, dar înainte de meciul cu Slovenia eram la masă, jucam rummy. Eu, Contra, Roșu și Ganea. Am jucat la Săftica, jucam pe plus. Jucam pe dolari, Ganea avea plus vreo 300-400 de dolari. Făcea: «V-a spart Ganezu’, vă bate Ganezu!»”.

Ajungem la Ljubljana pentru meciul tur și ne punem iar la masă. Dorinel Munteanu nu juca, doar stătea și se uita la noi. Ganezu' era mâna mea (n.r. - următorul la rând), jucam să-l «carotez» (n.r. - juca în așa fel încât să piardă). Ajunsese Ganezu’ pe minus. La mâna următoare, Contra a făcut culoare și Ganezu’ pierde. Zice: «Ganezule, te-ai dus la vale!».

Acum, cum făceam pietrele pe masă, mă trezesc cu un pumn direct aici (n.r. - arată ochiul drept). Buuuf! ”Ce faci, mă, mă carotezi?”. M-a dat jos, pe spate, și a sărit pe mine, m-a luat la bătaie. S-au băgat băieții, s-a băgat Dorinel: ”Bă, ești nebun!? Îl bați?! Ai luat-o razna de la joc?! Hai, să nu facem scandal că e meciul”, a spus Chiriță.

Ochiul meu s-a învinețit. Au venit masorii cu vin să-mi pună pe ochi: ”Aoleooo, să nu vadă Gică, că-l dă afară pe Ganea!”. Mi-au pus șapcă în cap, la ședința tehnică m-au pus să intru ultimul și să stau mai retras. Așa am stat în seara meciului.

Ganea făcea: ”Mă face pe mine puștiul ăsta?! Mă carotează pe mine?!”. A venit după aia și a zis că îi pare rău, dar atunci am crezut că mă mănâncă. A dat și a sărit efectiv pe mine”, a completat fostul fotbalist.

