Detalii din dosarul accidentului produs de fostul ministru Daniel Chitoiu: "Dispunea de posibilitati tehnice a de evita producerea impactului"

Trimis in judecata saptamana trecuta

"Avand un comportament neatent, la abordarea circulatiei pe un sector de drum la intrarea intr-o curba periculoasa la dreapta, cu posibile preocupari de natura a-i distrage atentia- astfel, nu se explica motivele pentru care nu a pastrat trasa sa normala de mers spre Pitesti- pentru moment conducatorul autoturismului Audi A5 (n.red. Daniel Chitoiu) a pierdut controlul asupra traiectoriei de mers, actiune finalizata cu patrunderea pe contrasens si surprinderea conducatorului autoturismului marca Dacia Logan. In aceste conditii, in momentele imediat urmatoare a avut loc un impact violent frontal", se arata in expertiza tehnica realizata la cererea Parchetului din Arges, depusa la dosarul care a fost trimis in instanta potrivit G4media.Conform aceleiasi surse, "victima a circulat regulamentar, cu o viteza de 54 km/ h, in momentele premergatoare producerii impactului, pe banda sensului sau de mers spre Ramnicu Valcea, fiind suprins de aparitia intempestiva a autoturismului Audi A5. (...) Inculpatul Daniel Chitoiu, conducatorul autoturismului Audi A5, dispunea de posibilitati tehnice a de evita producerea accidentului, daca adopta o maniera de conducere prin care isi mentinea controlul asupra traiectoriei de mers a autoturismului, fara posibile preocupari de natura a-i distrage atentia, nemaifiind intrunite premisele pierderii controlului asupra traiectoriei de mers a autoturismului si patrunderea pe sensul opus de mers."In urma accidentului, doua persoane, soferul si pasagerul din dreapta, sot si sotie, si-au pierdut viata. O alta ruda, aflata pe bancheta din spate, a fost grav ranita. La audieri, supravietuitoarea a declarat ca "sora si cumnatul sau au venit cu autoturismul din mun. Pitesti, urmand ca impreuna cu acestia sa se deplaseze la cimitirul din localitate, pentru a aprinde lumanari in memoria parintilor."Fostul ministru Chitoiu nu a vrut sa dea explicatii in fata procurorilor argeseni, insa avocatii sai au dat vina pe celalalt sofer, care a murit, pentru producerea accidentului."Chiar daca inculpatul nu a sustinut nicio declaratie pe parcursul urmaririi penale, aparatorii alesi ai acestuia si expertii auto recomandati de inculpat au incercat sa construiasca un scenariu din care sa reiasa ca starea de pericol in producerea accidentului rutier a fost generata de victima P.H., conducatorul autoturismului marca Dacia Logan", noteaza anchetatorii in rechizitoriu."Inculpatul este vinovat, in exclusitate, de urmarile accidentului rutier, chiar daca aceste urmari au fost amplificate, posibil, de varsta inaintata a persoanelor vatamate sau de alti factori", este concluzia procurorilor care au trimis dosarul in instanta.Accidentul a avut loc in a doua zi de Craciun, in localitatea Zamfiresti din Arges. O femeie de 73 de ani si un barbat de 82 de ani au murit in urma impactului, iar o ruda a lor a fost grav ranita.Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost trimis in judecata in dosarul accidentului in care a fost implicat la sfarsitul anului trecut si care s-a soldat cu decesul a doua persoane, el fiind acuzat de ucidere din culpa. Sapte persoane fizice, rude ale decedatilor, dar si trei unitati sanitare s-au constituit parti civile in dosar.Procurorii argeseni care au instrumentat dosarul accidentului produs in 26 decembrie 2019, pe DN7, in judetul Arges, in zona localitatii Zamfiresti, au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Daniel Chitoiu sub acuzatia de ucidere din culpa.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Pitesti. Conform datelor facute publice, sapte persoane fizice, rude ale celor decedati, s-au constituit parti civile in dosar. De asemenea, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Spitalul Judetean de Urgenta Arges si Serviciul Judetean de Ambulanta Arges, care au acordat ingrijiri victimelor accidentului, sunt parti civile in dosar in timp ce parte responsabila civilmente este societatea de asigurari Generali Romania.Procurorii au inceput urmarirea penala pe numele lui Daniel Chitoiu in luna ianuarie a acestui an, la mai putin de o luna de la producerea accidentului in care un barbat de 82 de ani si sotia acestuia au murit, iar o alta persoana a fost ranita, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit violent de masina fostului ministru care, conform primelor date, a intrat pe contrasens.