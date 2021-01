Fostul ministru al Finantelor Daniel Chitoiu, audiat in cazul Belina. Se pregatesc sa dea declaratii Victor Ponta si Robert Cazanciuc.

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata Adrian Ionut Gadea , presedinte al CJ Teleorman; Ionela Stoian (fosta Vasile), director in cadrul MDRAP la data faptelor; Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria; Rodica Gusa, asistent registrator la acelasi birou.Procurorii sustin ca in anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din insula Belina si bratul Pavel , situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, iar dupa doar cateva zile cele doua proprietati, cu suprafata de 278,78 de hectare si, respectiv, 45 de hectare, au fost inchiriate tot ilegal firmei Tel Drum, pentru realizarea transferului de proprietate fiind adoptata HG 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost incalcate o serie de dispozitii legale.Urmatoare audiere va fi pe 23 februarie, unde sunt asteptati Victor Ponta si Robert Cazanciuc Citeste si: