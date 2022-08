Cum isi propune Daniel Constantin sa le vina de hac retailerilor care cresc preturile

Ministrul Agriculturii Daniel Constantin sustine ca a gasit arma cu care va lupta impotriva retailerilor in cautare de profit: cumparaturi de la acelasi producator in fiecare saptamana, sa vada daca majoreaza preturile.

Dupa ce premierul Victor Ponta i-a cerut sa verifice daca intr-adevar magazinele cresc preturile inainte de reducerea TVA pentru a face profit pe spinarea cetatenilor, ministrul Agriculturii a gasit solutia.

Constantin a anuntat ca isi propune sa cumpere aceleasi produse, de la acelasi producator, in fiecare saptamana, pentru a monitoriza preturile. Alaturi de acesta mesaj, demnitarul a postat pe Facebook bonul fiscal de la cumparaturile de joi, care contine alimente precum orez, zahar, lapte, oua si carne de porc.

"Bonul de la cumparaturile de astazi. Imi propun sa cumpar in fiecare saptamana aceleasi produse, de la aceeasi producatori, pentru a monitoriza preturile!", a scris pe Facebook Daniel Constantin.

Doar ca, aparent, ministrul nu a luat in calcul cateva detalii-cheie. In primul rand, un experiment facut de B1 TV arata saptamana trecuta ca retailerii au apucat deja sa majoreze tarifele, unii si cu 30%.

In al doilea rand, demersul lui Daniel Constantin vizeaza doar o mana de producatori, din moment ce a spus ca va achizitiona produse de la aceiasi, iar, in al treilea rand, se pune intrebarea daca acesti retaileri vor continua sa creasca preturile dupa ce au fost avertizati.

Ideea i-a venit dupa ce joi a mers in control la hipermarketul Kaufland, de unde a cumparat cateva produse si a stat de vorba cu jurnalistii.

Daniel Constantin a luat aceste "masuri" dupa ce premierul Victor Ponta, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, a rugat autoritatile competente, respectiv pe ministrul Agriculturii, Consiliul Concurentei si Protectia Consumatorului, sa verifice daca informatiile aparute in presa sunt adevarate.

Totodata, prim-ministrul i-a avertizat pe comerciantii care se gandesc sa creasca preturile inainte de reducerea TVA din iunie ca vor avea doar de pierdut, pentru ca nu va ezita sa ii taxeze drastic daca vor sa faca profit pe spinarea cetatenilor.

"Avem masuri legale pe care le putem lua. Da, putem sa introducem taxe speciale pentru cei care practica asa ceva. Daca vom constata ca exista aceasta situatie, vom pune taxe atat de mari, incat tot ce castiga speculativ sa piarda pe partea cealalta.

Nu voi ezita sa iau nicio masura, sigur, europeana si constitutionala, nu trasnai populiste", a precizat Ponta, spunand ca vrea ca la sedinta de guvern de miercurea viitoare situatia sa fie lamurita.

B1 TV a realizat un experiment prin care a aratat, saptamana trecuta, ca reducerea TVA de la 24% la 9% pentru alimente pare sa fie "sabotata" de marii retaileri. Acestia au inceput sa majoreze preturile inainte ca masura Guvernului sa intre in vigoare, astfel incat tarifele sa ramana la acelasi nivel si profitul sa intre in buzunarul lor, iar unii avut deja la raft produse si cu 30% mai scumpe.

Toate acestea in contextul in care membrii Guvernului anuntau, la inceputul lunii aprilie, ca reducerea TVA la alimente se va resimti in buzunarul tuturor romanilor, pentru ca produsele vor fi considerabil mai ieftine. In aceste conditii, ramane de vazut daca vom plati macar ca si pana acum.

