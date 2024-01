Daniel Constantin, despre scandalul carnii de cal: Nu exista indicii ca falsul s-ar fi produs in Romania

Ministrul Agriculturii, Daniel Constatantin, a comentat scandalul privind substituirea carnii de vita cu cea de cal in produsele comercializate in Europa, subliniind ca nu exista indicii ca etichetarea gresita ar fi avut loc in Romania.

"In ultimele 48 de ore am efectuat toate investigatiile prevazute de procedura europeana in domeniu. Nu exista niciun indiciu in momentul de fata care sa confirme ca etichetarea gresita ar fi avut loc in Romania, la unitati sau pe teritoriul Romaniei", a declarat ministrul Agriculturii.

Acesta a explicat ca tara noastra are o legislatie riguroasa in ceea ce priveste controlul alimentelor, existand cel putin patru filtre intre gospodaria cetateanului si ambalarea marfii in vederea comercializarii.

"De cand pleaca din gospodaria cetateanului si pana cand este sigilata, marfa trece prin cel putin patru controale sanitar-veterinare. Transportul iese din tara sigilat si nu va fi desigilat decat cand intra in unitatea de procesare. Una dintre societati a exportat doar carne de cal, ceea ce inseamna ca etichetarea gresita era practic imposibila. Cea de-a doua exporta si carne de cal, si de vita, si are o traditie de sapte ani in domeniu, fara sa fi existat vreodata suspiciuni cu privire la modul in care isi desfasoara activitatea. Verificarile la aceasta societate nu confirma etichetarea gresita", a aratat Daniel Constantin.

Numele Romaniei, scos in fata de compania franceza

Potrivit oficialului roman, "trebuie sa precizam inca de la inceput ca aceste abatoare nu au fost indicate de catre autoritatile vreunui stat, ci de catre compania franceza care se afla, asa cum stiti, in centrul unui scandal international, fara a fi furnizate indicii de orice fel ca falsul s-ar fi produs pe teritoriul Romaniei".

"Desi Romania nu este obligata, noi eliberam un certificat electronic de comert intracomunitar pentru a ne asigura ca nu vor exista fraude si pentru a indeplini in totalitate conformitatea trasabilitatii de la nivel european.

Scandalul carnii de cal: Franta convoaca sefii industriei

In plus, din Romania nu a fost exportata carne tocata, iar referirile din presa internationala faceau referire la carne amestecata. In consecinta, nu se confirma niciuna din suspiciunile vehiculate in presa", a adaugat ministrul.

Suntem la cele mai inalte standarde din lume

Cu sprijinul UE si odata cu aderarea Romaniei la UE, Constantin apreciaza ca "sectorul a atins standardele prevazute de regulamentele europene, care sunt cele mai inalte in materie din intreaga lume".

"Am actionat preventiv in ideea de a contribui la lamurirea acestei probleme pentru ca stim riscurile derivate din neclarificarea in timp util a unor zvonuri si informatii eronate. Din punctul de vedere al autoritatilor romane, pana la elemente noi, din acest moment, consideram chestiunea incheiata. Nu vom accepta nimic din ce nu este al nostru, in sensul ca nu vom tolera ca problemele unui procesator european sa fie transferate catre Romania fara a exista o baza reala", a conchis ministrul Agriculturii.

Si Ponta pune piciorul in prag

Si premierul Victor Ponta a declarat ca nu accepta ca Romania sa fie "suspectul de serviciu" si sa fie blamata pentru acte de frauda comise de entitati straine.

Scandalul carnii de cal Ponta: Nu accept statutul de suspect de serviciu pentru Romania

"Nu cred ca Romania, fiind transparenta si respectand toate standardele, poate si trebuie sa accepte statutul de suspect de serviciu. E foarte clar ca firma franceza nu a avut niciun contact direct cu societati din Romania si ca trebuie stabilit, pentru credibilitatea la nivel european, unde s-a produs frauda si cine este vinovat pentru aceasta frauda.

(...) Nu exista nicio incalacare a regulilor europene din partea firmelor romanesti. (...) In Romania, ne-am facut treaba, avem toata deschiderea pentru a nu fi afectata in niciun fel credibilitatea producatorilor romani", a declarat Ponta, in cadrul unei conferinte de presa.

Acesta s-a aratat nemultumit de faptul ca tari precum Romania sunt blamate pe acte de frauda comise de entitati straine.

Scandalul carnii de cal in Europa

Cantitati importante de carne de cal - pana la 100 la suta - au fost descoperite in Marea Britanie in carne pentru friptura, apoi in lasagna si spaghete bolognese care ar fi trebuit sa contina vita.

Carnea pentru friptura a fost furnizata de companii britanice si irlandeze, iar lasagna si spaghetele bolognese de compania franceza Comigel.

Ministrii francezi vor avea discutii cu cei mai importanti jucatori din industria carnii, in conditiile in care scandalul carnii de cal s-a extins in 16 state. Sapte lanturi franceze de supermarketuri au retras mancaruri semipreparate ce contin carne de vita, produse de firmele Findus si Comigel.

O ancheta initiala a francezilor a relevat ca firma franceza Poujol a cumparat carnea congelata de la un comerciant cipriot. Acesta o primise de la un intermediar olandez, care o cumparase de la doua abatoare romanesti. Poujol a livrat mai departe carnea unei fabrici luxemburgheze detinuta de grupul francez Comigel.

Carnea a fost apoi vanduta sub marca suedeza Findus, care sustine ca a fost indusa in eroare de furnizorul roman de carne.

Directorul Findus France, Matthieu Lambeaux, a anuntat ca firma va depune plangere luni. "Credeam ca avem carne certificata de vita franceza in produsele noastre. In realitate, aveam carne de cal din Romania. Am fost indusi in eroare", a spus Lambeaux.

