Daniel Constantin: Nu exista protocol de functionare intre PC si PNL in 28 de judete

Presedintele Partidului Conservator, Daniel Constantin, a declarat sambata ca protocolul de functionare a Aliantei de Centru-Dreapta (ACD) nu exista in 28 de judete.

Prezent, sambata, la Bistrita, liderul conservator a fost intrebat daca mai vede vreun viitor pentru ACD, din USL.

"Eu mi-am exprimat regretul ca proiectul acesta politic nu a functionat asa cum ne-am fi dorit. E o constatare pe care am facut-o si eu, si domnul Antonescu. Nu e nicio suparare. Cred ca acesta este mesajul cel mai important pentru cetateni: ca USL functioneaza, va functiona in continuare, pentru ca e mai mult o obligatie.

(...) Nu avem niciun fel de scuza sa nu ducem mai departe acest proiect si programul de guvernare cu care a fost validat proiectul USL", a declarat Daniel Constantin, citat de Mediafax.

Liderul PC considera ca proiectul ACD, in care au fost implicate partidul pe care il conduce si PNL-ul lui Crin Antonescu nu a functionat.

"ACD este un proiect care nu a functionat. Nu exista protocol de functionare la nivel local in 28 de judete. Asta e mai putin important, dar am trecut peste aceste chestiuni si e intr-un fel, daca vreti, si o degrevare, o sarcina pe care o luam de pe umerii PNL de a negocia in fiecare judet protocol de colaborare cu PC", a afirmat Daniel Constantin.

Conducerea PC considera ca protocolul aliantei cu PNL nu functioneaza, a anuntat joi purtatorul de cuvant al conservatorilor, Bogdan Ciuca, adaugand ca nu va fi rupt si nici denuntat acest protocol.

"Protocolul cu ACD fizic nu functioneaza. Nu prea au fost intalniri in plan local, nici in plan national. Asta nu inseamna ca avem o problema cu USL, USL ramane in continuare cel mai drag proiect al PC si credem ca este izbanda cea mai puternica a PC, alaturi de PSD si PNL. Pentru ca intalnirile acestea nu au prea existat, facem cunoscut ca toate pozitiile PC de acum incolo sunt ale PC si toate pozitiile PNL sunt ale PNL (...) Nu vizam o rupere, nu vizam o plecare", a precizat Ciuca.