Fostul vicepremier Daniel Constantin, citat ca martor cheie la ultimul termen din procesul fostului ofiter SRI, Daniel Dragomir

Judecat de 5 ani

Procesul

Ziare.

com

Un caz fara precedent pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, dupa ce cei doi judecatori, Ciprian Ghita si Ovidiu Richiteanu, nu au putut ajunge la o opinie comuna, asa ca a fost constituit un complet de divergenta. A fost chemat un al treilea judecator, Mariana Constantinescu.Asta se intampla la inceputul acestui an, dar procesul a fost amanat de atunci din diferite motive, inclusiv din cauza protestului magistratilor sau a starii de urgenta. La termenul din 26 mai, magistratii iar au fost intr-o divergenta.Mai precis, presedintele completului de judecata, Ciprian Ghita, ar fi vrut sa asculte pledoariile finale. Ceilati doi judecatori au decis insa ca ar trebui reaudiati, pentru a treia oara, mai multi martori importanti din acest caz."Admite proba testimoniala cu privire la audierea martorilor Nae Emilia, Marin Ionela, Daniel Constantin si Popa Alexe Marian Ionel si dispune citarea acestora," este minuta potrivit portalului instantelor. Urmatorul termen a fost stabilit pe 4 iunie.Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Daniel Dragomir pe 26 ianuarie 2015.Tribunalul Bucuresti a dat prima decizie in acest caz pe 22 decembrie 2016. Dosarul se afla in faza de apel, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, din mai 2017.Initial, cazul a ajuns pe masa unui complet format din Florin Purigiu si Ciprian Ghita. Dupa aproximativ 10 termene de judecata, Florin Purigiu a facut cerere de abtinere, admisa in martie 2018, iar judecata in faza de apel a fost reluata de la zero.Florin Purigiu a fost inlocuit cu Ovidiu Richiteanu. Pe 16 iunie 2018, si Ciprian Ghita a facut o cerere de abtinere din acest dosar, dar aceasta a fost respinsa, potrivit portalului instantelor.Dupa cum am aratat, Curtea de Apel Bucuresti are pe rol apelurile facute de DNA, Daniel Dragomir si sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir.Locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ-Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Si ea a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare.