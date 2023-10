De ce a renunțat Daniel Craig la rolul Agentului 007?

Încă de la ultimul film cu James Bond, intitulat No Time to Die și lansat în anul 2021, fanii celebrului personaj au început să se întrebe cine va prelua acest rol după ce actorul britanic Daniel Craig a confirmat că nu va mai continua să joace în franciza cu Agentul 007.

Se pare că Aaron Taylor-Johnson este preferat pentru a-l înlocui pe Daniel Craig în rolul James Bond, însă au fost vehiculate și alte nume precum Luke Evans, Henry Cavill și Tom Hardy.

După ce l-a interpretat pe agentul MI 6 (serviciul de informații externe al guvernului Regatului Unit) în nu mai puțin de 5 filme, Daniel Craig, care a împlinit 55 de ani pe data de 2 martie 2023, a oferit mai multe explicații despre motivele care l-au determinat să renunțe la a mai continua să apară în noi filme ale francizei.

Titular al unei stele pe Hollywood Walk of Fame inclusiv grație rolului său de James Bond, Daniel Craig s-a retras în culmea succesului. Ultimul său film cu James Bond, No Time To Die, a avut parte de încasări substanțiale la lansarea internațională, zdrobind recordurile box office.

Într-un interviu acordat Los Angeles Times, Daniel Craig a spus că retragerea sa a fost necesară atât pentru el însuși, cât și pentru a asigura succesul ulterior al francizei: "Au fost două motive. Am făcut-o pentru mine, dar și pentru franciză. Era nevoie de o resetare. Deci hai să-mi omorâm personajul și să găsim un alt Bond, o altă poveste. Celălalt motiv a fost ca eu să pot merge mai departe. Nu vreau să mă întorc".

Personaj prestigios, o franciză de mare valoare

James Bond, nume de cod "007", apărut inițial în seria de cărți scrisă de Ian Fleming, a devenit un nume foarte apreciat în industria cinematografică. Personajul a fost interpretat de-a lungul timpului de Barry Nelson (1954), Sean Connery (1962-1967), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973-1985), Timothy Dalton (1987-1993), Pierce Brosnan (1995-2002) și Daniel Craig (2006-2021).

În industria divertismentului, seria de cărți și filme a fost completată mai nou de jocurile video cu Agentul 007, de exemplu James Bond 007: Nightfire din anul 2002, James Bond 007: Everything or Nothing din 2003 sau 007 Legends din 2012. Chiar anul acesta s-a lansat un joc de păcănele online intitulat simplu James Bond, produs de KA Gaming pentru pasionații de jocuri de cazino pe internet.

Daniel Craig a vrut să renunțe mai devreme la rolul Agentului 007

După filmul Spectre din 2015, Daniel Craig a avut intenția de a se retrage din seria de filme James Bond, însă a fost convins să se răzgândească și să continue cu cel de-al cincilea film.

El și-a rupt piciorul în timpul filmărilor și nu considera că mai are capacitatea fizică de a continua cu o nouă producție în rolul Agentului 007. De altfel, când s-a implicat în acest proiect, Daniel Craig nu credea că va juca prea mult timp în filme cu James Bond, dar a observat succesul major și a decis să accepte continuarea, film după film.

Cariera lui Daniel Craig include apariții în filme de succes precum Lara Croft: Tomb Raider (2001), Sylvia (2003), The Mother (2003), Enduring Love (2004), Munchen (2005), Road to Perdition (2002), Invazia (2007), Casa de vis (2011) sau Logan Lucky (2017). La finalul anului 2022, Daniel Craig a apărut și în filmul La cuțite: Misterul din Grecia (Glass Onion: A Knives Out Mystery), produs pentru platforma de video streaming Netflix - film polițist în care britanicul joacă desigur în rol principal.

