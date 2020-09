Presedintele Consiliului Fiscal: "Sanatatea cetatenilor devine o chestiune de securitate nationala, cheltuim foarte putin pentru educatie"

"Daca nu vom comite greseala sa destabilizam bugetul public prin decizii irationale si nu vom provoca o criza a leului, iar pandemia va fi tinuta sub control, am putea avea o crestere economica de 4-5% in anul ce vine. Dar trebuie sa tinem strans cheltuielile bugetului. Trebuie sa se evite decizii care vor cauza mare suferinta oamenilor nu peste mult timp.Mai ales ca pandemia nu este invinsa si criza economica va avea efecte persistente, sechele adanci, chiar daca revenirea se simte din trimestrul 3 al acestui an. Iar credinta unora ca BNR poate tine situatia sub control indiferent de mersul politicii este o naivitate. O depreciere mare a leului ca solutie la dezechilibrul extern este foarte riscanta, cu efecte indezirabile majore; ca si o intarire mare a politicii monetare, cu dobanzi crescute. Necazul mare la noi este pe partea bugetara. Bugetul public nu trebuie sa fie jucat la ruleta politicii!", a afirmat Daniel Daianu, intrebat despre evolutia economiei in 2021.Presedintele Consiliului Fiscal a detaliat ce se are in vedere prin extinderea bazei de impozitare, idee prezenta in raportul aminitit."Este aplicarea regimului fiscal existent si pentru contribuabilii care, din varii motive, nu platesc taxele si impozitele cuvenite; implica scoaterea la lumina a cat mai mult din economia subterana. Acest demers cere informatie bogata, transparenta, declararea tuturor veniturilor si averilor. In orice stat normal asa este si nu are de-a face cu ideologia. Este o prostie sa spui ca declararea veniturilor si averilor este de sorginte socialista. Extinderea este ceruta de un sistem echitabil, care sa nu imparta cetatenii in doua categorii: cei corecti si cei care eludeaza sistemul. Alta ratiune tine de veniturile foarte joase ale bugetului. Parca nu am fi in UE. Nu avem un buget robust, care sa faca fata la nevoi prezente si provocari viitoare imense.Sanatatea cetatenilor devine o chestiune de securitate nationala, ca si impactul schimbarilor climatice, cheltuim foarte putin pentru educatie. Are si o structura debalansata bugetul, mult ocupata de cheltuieli rigide. Ar trebui si sa colectam mult mai bine daca ne gandim la evaziunea fiscala si optimizari fiscale, la cat de mult pierdem la TVA si nu numai. Exista si multe exceptari. Bugetul public ar putea avea venituri fiscale aproape de 30% din PIB in cativa ani. Vecinii nostri de tranzitie dupa 1989 au venituri fiscale intre 32% si 38% din PIB, noi sub 27%. Informatizarea ANAF ar ajuta mult", considera Daniel Daianu.De asemenea, coordonatorul raportului "Romania - Zona Euro, Monitor" a explicat cand ar putea indeplini Romania criteriile de la Maastricht."Cand ne vom pune casa in ordine in ceea ce priveste deficitele, bugetar si de cont curent (extern), sa nu existe presiune mare pe leu , care ar inflama si inflatia; cand ratele de dobanda ar fi similare cu cele din regiune, cand vom avea politici macroeconomice rationale. Sunt conditii pe care le-am incalcat flagrant, semnalate in documente ale BNR , in opinii ale Consiliului Fiscal, in raportul pe care l-am coordonat si la care ati facut referire. Si iar revin la nevoia de buget robust, care inseamna si consolidare fiscala, venituri bugetare mai mari, investitii superioare pentru a face economia mai rezilienta. Inevitabila corectie a dezechilibrului bugetar trebuie facuta gradual. O corectie brutala, ca sa ajungem la deficit de 3%, ar reintroduce economia intr-o recesiune adanca", a precizat Daniel Daianu.Nu in ultimul rand, presedintele Consiliului Fiscal a facut referire la indeplinirea de catre Romania a criteriilor pentru ERM2."Cu atat mai mult este obligatoriu sa avem deficite mici, un buget robust, un sistem bancar solid pentru ca am intra si in Uniunea Bancara. Asa ceva nu este necesar numai fiindca Romania este sub incidenta procedurii de deficit excesiv. Consolidarea bugetara este obligatorie pentru sanatatea intrinseca a economiei. Pietele nici nu ar accepta deficite mari ani in sir, cauzate de cresteri masive de cheltuieli cu salarii si pensii, in divort de posibilitatile economiei si care ar ilustra nepasare fata de echilibre necesare. Veniturile oamenilor merita sa creasca pentru a reduce decalaje de nivel de trai si pentru a atenua emigratia, dar nu cu pretul destabilizarii economiei.Cei ce vor suferi mai mult sunt cei mai vulnerabili, intrucat Romania ar fi fortata sa intre intr-un program de corectie foarte dureros cu eventuale cresteri de taxe si impozite, o corectie mult suboptima. Daca vom avea consolidare in cativa ani si daca vom folosi din plin resurse europene care sa intareasca economia, sa o faca mai competitiva, am putea gandi la intrare in ERM2 (MCS2) prin 2024", a spus Daniel Daianu.Raportul "Romania - Zona Euro, Monitor" nr.4 cu tema "Romania si Uniunea Europeana in vremuri de pandemie" a fost coordonat de academicianul Daniel Daianu. Grupul de lucru a fost format din: Amalia Fugaru, Gabriela Mihailovici, Bogdan Moinescu, Ioana Muntean, Iulian Panait, Mirela Roman, Bogdan Stoian, iar ca invitati - Csaba Balint si Clara Volintiru.