În ce condiții și-ar da Daniel David demisia din fruntea Ministerului Educației: „Nu va aduce banii de care avem nevoie în sistem” INTERVIU

Ministrul Educației, Daniel David, se află în mijlocul unui conflict cu sindicatele din învățământ, în urma măsurilor de austeritate anunțate vara aceasta. Cele trei federații – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater” – susțin că reprezintă interesele a peste 250.000 de angajați și își exprimă revolta față de prevederile Legii nr. 141/2025.

Legea va duce la creșterea normei didactice la învățământul preuniversitar cu 2-4 ore, tăierea burselor de reziliență și excelență pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit cu mai mult de jumătate, reducerea fondului de burse pentru studenți, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și modificări privind plata cu ora sau degrevările directorilor și inspectorilor.

Principala nemulțumire a profesorilor este că, deși ministrul Educației, Daniel David, a identificat în Raportul QX mai multe probleme grave ale sistemului, precum abandonul școlar, analfabetismul sau inechitatea, măsurile de austeritate vor lărgi și mai mult aceste probleme.

Astfel, săptămâna trecută, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat pentru Ziare.com că „școala nu va mai începe” câtă vreme Daniel David rămâne ministrul Educației.

În tot acest context tensionat, ministrul Educației a oferit un interviu în exclusivitate pentru Ziare.com.

Interviu cu Daniel David, ministrul Educației

Î: Pentru început, Guvernul Bolojan, din care faceți parte, are o misiune dificilă: restabilirea echilibrului bugetar. Aș vrea să ne referim la măsurile pe care le-ați propus dumneavoastră, la Educație, în tot acest context foarte complicat pentru Executiv. Ce procent din PIB estimați că va fi economisit în urma măsurilor anunțate de dumneavoastră?

D.D.: „Este foarte complicat (n.r. de calculat), trebuie să vă spun cum stă situația. În zona de educație, ca să putem încheia anul cu salariile și cu bursele, în logica în care am început, ne-ar mai fi trebuit aproximativ două miliarde de lei, bani pe care Guvernul nu-i are. De aici a venit angajamentul în programul de guvernare, asumat și de coaliția politică pentru aceste măsuri pe care le știți.

Deci, altfel spus, în acest moment, din bugetul Educației nu s-a tăiat nimic, doar că nu se vor da la rectificare cele două miliarde de care am avea nevoie pentru a încheia anul. Asta se întâmplă în timp ce discutăm.”

Î: Consiliul Fiscal vorbește totuși despre o economie de numai 0,02% din PIB, pe care o face Guvernul prin măsurile anunțate de dumneavoastră.

D.D.: „Consiliul Fiscal a făcut o estimare, nu ei sunt experții. Eu vă spun câți bani mi-ar fi trebuit până la sfârșitul anului, bani pe care nu-i primim la rectificare, și atunci s-au luat aceste măsuri.”

Î: În raportul prezentat săptămâna trecută, ați menționat că v-ați consultat cu membrii cabinetului și cu experți naționali și internaționali. Puteți să ne precizați cine sunt acești experți?

D.D.: „Nu, eu v-am spus că deciziile s-au luat de coaliția politică și programul de guvernare. Eu am pus alte condiții. Am zis că orice măsuri se propun pentru reorganizare trebuie să îndeplinească niște criterii. În primul rând, trebuie să nu se dea afară titularii și să nu le scadă salariile. În al doilea rând, să fie principiul raționalității respectat, adică prin orice măsuri luăm să nu ieșim din repere europene. Adică, dacă mărim numărul de copii într-o clasă să găsim reperul respectiv și la nivel european. Și în al treilea rând, principiul decenței, spuneam, adică (n.r. să ținem cont) cât își permite financiar țara, în acest moment.

Și măsurile propuse le-am analizat prin prisma acestor reguli și, în această logică, suntem în faza în care elaborăm legislația, dacă vreți, sau normele subsecvente legii care a fost adoptată prin asumare.”

Î: Și cu cine v-ați consultat în privința măsurilor?

D.D.: „Am lucrat cu oamenii din... Am verificat aceste lucruri cu oamenii, în primul rând, din cabinetul ministrului.”

Î: În raportul dumneavoastră nu apare termenul „sindicat” și lipsesc referințe la profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și ONG-urile din Educație. Aveți în vedere implicarea acestor grupuri în viitoarele consultări?

D.D.: „Le-am invitat. Am spus că, odată ce s-a adoptat legea, suntem în faza în care am dus în transparență normele subsecvente, adică ordinele de ministru, și am spus că aștept orice propunere, orice sugestie care poate să ajute la implementarea acestor norme. Și au venit multe sugestii, multe propuneri. Mâine (n.r. marți, 5 august) avem o dezbatere publică organizată, (n.r. vom discuta) pe aceste documente și vom lua o decizie și în funcție de feedback-urile pe care o să le primim.”

Î: Referitor la analiza cercetătorilor de la IȘE, după ce presa a aflat că ați cenzurat anumite date din studiu, ați solicitat efectuarea unui studiu nou. Ce noutăți ați dori să găsiți în versiunea revizuită comparativ cu varianta completă deja existentă?

D.D.: „În primul rând, eu nu consider că am cenzurat. Trebuie să înțelegeți că IȘE este un institut nu independent, ci subordonat Ministerului Educației și Cercetării. Activitățile lui de cercetare trebuie să fie aprobate și cerute de către Ministerul Educației și Cercetării.

IȘE a propus un draft pe care l-am dat spre analiză. Avea antetul Ministerului și antetul Guvernului. Imaginați-vă că aș fi pus în zona publică un draft cu antetul Ministerului, în care erau unele date eronate, incomplete. Am cerut Institutului să facă un raport, fiindcă este în subordinea noastră și, de data asta, i-am cerut formal să facă un raport care îndeplinește criteriile științifice, astfel încât să nu fie un draft făcut pe grabă.

Așa stau lucrurile. Când va fi gata, o să-l anunțăm. Deocamdată știu că cei de la IȘE lucrează, nu știu în ce ritm și când vor reuși să-l finalizeze.”

Î: Și ce vă așteptați să apară pe versiunea revizuită?

D.D.: „Mă aștept să apară informații suplimentare. De exemplu, analiza limitelor numărului de copii dintr-o clasă (n.r. trebuie) să fie dublată de analize care țin de „cost effectiveness” (n.r. eficiența costurilor), de utilitatea costurilor. Mă aștept să se citeze Euridice din 2021, exact cum este formulată concluzia în raportul respectiv.

Sunt multe lucruri pe care le aștept, inclusiv titlurile bibliografice să includă și ultimele studii mai recente pe aceste domenii, dar am încredere că dacă nu lucrează pe grabă, raportul IȘE va fi unul mult mai riguros.”

Î: Una dintre provocările majore ale sistemului educațional este lipsa de atractivitate a profesiei didactice pentru tineri. Voiam să vă întreb dintre măsurile pe care le-ați anunțat și planurile pe care le aveți pe viitor, cum motivați tinerii cu rezultate bune academice să aleagă o carieră didactică, având în vedere că salariul unui debutant este de numai 3.600 lei?

D.D.: „Exact prin acest lucru, prin noua lege a salarizării unitare. Noi trebuie să avem punctul de start pentru profesorul debutant și pentru asistentul universitar, pornind de la salariul mediu brut pe economie și de acolo, după aceea, să crească salariul în funcție de vechime, gradele didactice pe care le ai. Și, de asemenea, va fi important, după ce ne stabilizăm financiar ca țară, să avem un sistem prin care, dincolo de salariu, prin indicator de performanță, să poți să crești veniturile.

Prin performanță, eu înțeleg fie o performanță în zona olimpiadelor, fie o performanță în zona educației incluzive, inclusiv faptul că obții un progres în medii defavorizate, duci copiii de la, nu știu, nota 5 la 7, spre exemplu, și așa mai departe. Cred că asta trebuie să facem.

În legea salarizării unitare, punctul de start trebuie să fie salariul mediu brut pe economie. Adică mai mare decât este acum, și de acolo discutăm. Dacă nu vii și cu aceste creșteri salariale, atunci este clar că profesia nu va fi atractivă. Sigur, dincolo de salariu, mai trebuie să ai grijă și la infrastructură, mai trebuie să ai grijă la multe lucruri, dar dincolo de toate celelalte lucruri, cred că salariul de start este un mesaj pe care îl dai în societate pentru cât de importantă este profesia.”

Î: Deci salariul unui debutant ar deveni salariul mediu pe economie (n.r. 9.495 lei)?

D.D.: Ar trebui să pornească de la salariul mediu brut pe economie.

Î: De când?

D.D.: În noua lege a salarizării unitare, care are ca termen anul viitor.

Î: Mutându-ne către măsurile luate deja, care au fost obiectivele strategice fundamentale în elaborarea lor?

D.D.: „Măsurile au pornit, efectiv, de la situația de criză. Să nu confundăm lucrurile. Măsurile pe care le vedeți acum sunt măsuri de austeritate, nu sunt măsuri de reformă. Altfel spus, țara este într-un deficit care ne pune la risc să nu mai putem plăti, cum a spus și premierul, salariile, pensiile, ajutoarele sociale, bursele. Nu uitați ce vă spuneam la început, noi aveam nevoie de 2 miliarde până la sfârșitul anului dacă rămâneam în structura asta, fără nicio modificare. S-au luat aceste măsuri, deci nu sunt măsuri de reformă, sunt măsuri de austeritate. Din păcate, suntem într-o astfel de situație.”

Î: Acum o să mă bazez mult pe expertiza dumneavoastră de specialist în științele sociale și o să vă întreb sincer cum apreciați raportul cost-beneficiu al unor economii de numai 0,02% din PIB, așa cum arată cifrele Consiliului Fiscal, având în vedere impactul social pe termen mediu și lung al măsurilor anunțate de dumneavoastră?

D.D.: „Eu nu mă pot raporta la acel procent, mă raportez la ce v-am spus. Faptul că eu mai am nevoie de 2 miliarde ca să pot acoperi salarii și burse, 2 miliarde pe care nu le primesc în rectificare, este o problemă la care trebuie să iei măsuri chiar dacă, repet, nu sunt măsuri de reformă sau măsuri dorite, sunt măsuri de austeritate. Eu la asta mă raportez.

Dacă nu era problema cu acoperirea acelor 2 miliarde, vă dați seama că și eu mi-aș fi dorit ca în acest al doilea mandat, după ce am scăpat de criza politică din primul mandat, să pot să implementez împreună cu oamenii din sistem reforme de dezvoltare pe liniile pe care le-am descris în Raportul QX, spre exemplu. Din păcate, nu sunt acolo, sunt în faza în care trebuie să mă gândesc cum facem ca din toamnă să mai putem avea salariile și bursele acoperite.”

Î: Și în privința raportului cost-beneficiu al economisirii acestor bani?

R: „Aici aștept analiza IȘE. Le-am cerut ca aceste măsuri să fie analizate și prin prisma costurilor și beneficiilor socotite și economic. Întotdeauna îți dorești, de exemplu, să ai cât mai puțini copii într-o clasă. Întrebarea este, sub aspectul costurilor, cât îți poți permite să faci acest lucru? Până unde poți să cobori? Iar aceste analize le aștept în raportul pe care l-am solicitat.”

Î: Și dacă, pe cifrele IȘE, vedem un raport cost-beneficiu deficitar pentru statul român, atunci veți pune presiune pe Ilie Bolojan pentru oferirea unui buget mai mare pentru Educație, pentru acoperirea celor două miliarde de care spuneați?

D.D.: „Să știți că bugetul pentru educație anul acesta nu a scăzut, doar că ne trebuiau două miliarde în plus.”

Î: Veți pune presiune pentru oferirea celor două miliarde, în funcție de concluziile raportului IȘE?

D.D.: „Voi pune mereu presiune, după ce vom și începe reformele în sistem, pentru a trage bani și resurse în sistemul de educație, începând, cum am spus în prima fază, cu noua grilă de salarizare unde trebuie să pornim cu un alt statut.”

Î: În raport ați subliniat și subfinanțarea educației și cercetării, iar vedem pe ultimele cifre Eurostat prezentate chiar zilele trecute că România are cea mai scăzută alocare pentru cercetare și dezvoltare din UE, jumătate din nivelul Bulgariei. În urma măsurilor propuse de dumneavoastră, cum anticipați că va arăta România în următoarea statistică Eurostat?

„În cercetare nu avem o afectare a bugetului, cât am primit la început de an vom duce până la sfârșit. Dar și în zona de cercetare, dezvoltare, inovare am început o reformă pe care o continuăm de a reorganiza sistemul prin evaluarea tuturor unităților de cercetare, dezvoltare, inovare și după ce le evaluăm și le reorganizăm, putem să mergem să cerem resurse financiare care nu se pierd în diverse zone care pot să fie văzute de către unii ca potențiale de găuri negre și ținta noastră, așa cum am spus întotdeauna, spre 2029-2030 trebuie să fie zona de cercetare, dezvoltare, inovare, cu o alocare de 1% din PIB, iar pentru educație 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli.”

Î: Totodată, una dintre provocările sistemului este rata ridicată a abandonului școlar, evidențiată foarte corect și în raportul dumneavoastră. Care dintre măsurile anunțate vor contribui la reducerea abandonului?

R: „Nu sunt măsuri de reformă, sunt măsuri de austeritate, pentru a putea avea salarii și burse din toamnă. Măsurile pentru reducerea abandonului trebuie să fie după ce ne salvăm sistemul și țara, în general, din această criză care ne poate bloca și cred că elementul cheie fundamental ar trebui să țină de reforma curriculumului. Și cred că acolo este cel mai important, adică ce predai, cum predai, cu ce metode, fiindcă aceste lucruri pot să prevină și să controleze analfabetismul funcționat.

Î: Considerați că abandonul școlar e atât de ridicat pentru că elevilor nu le place curriculumul?

R: „Nu, eu vorbeam de analfabetismul funcțional.”

Î: Puteți să vă referiți la abandon, vă rog?

R: „Abandonul școlar are, la rândul lui, mai multe cauze. Sigur, și faptul că școala nu este atractivă este un factor.

Dar mai ales, în zonele defavorizate, elementul cheie fundamental ține mai degrabă pe diverse aspecte socio-economice. Și tocmai de aceea, de exemplu, cu toate măsurile de austeritate, ce am ținut să protejez neapărat se referă la bursele sociale, pentru că sunt cele care îi ajută pe copii din zone defavorizate să vină și să urmeze școala.”

Î: Când ne putem aștepta la măsuri de reformă care să reducă rata abandonului și să facă școala mai atractivă pentru elevi, dar și pentru profesori?

R: „Dacă n-ar fi fost criza financiar-bugetară și nu eram prins în mijlocul acestor măsuri de austeritate... am și spus că dacă implementăm planurile cadru la nivelul liceului, practic ar trebui să vedem în 4-5 ani deja rezultate bune în zona analfabetismului funcțional, adică să vedem o reducere acesteia. Noi încercăm în paralel să mergem cu această reformă a planurilor cadru, dar uite că trebuie să aplicăm și măsurile de austeritate.

Sper, însă, că măsurile acestea de austeritate să nu afecteze predicția pe care am făcut-o, fiindcă în paralel noi mergem cu lucrul la noile programe pentru disciplinele pe care le-am stabilit în planurile cadru și așa mai departe. Deci eu cred că la nivel de liceu putem vedea unele benefice câștiguri cam în 4-5 ani.”

Î: Și în privința ratei abandonului?

D.D.: „Abandonul școlar presupune, repet, mai multe lucruri, presupune inclusiv reorganizarea infrastructurii școlare, mai ales în zonele defavorizate, să ai, spre exemplu, campusuri mai mari, să ai școli care să fie cu mai mulți copii, nu școli cu 3-4 copii unde să faci învățământul și, simultan, să ne asigurăm că bursele sociale rămân la dispoziția copiilor.”

Î: În cât timp vom putea face lucrul ăsta?

D.D.: „Eu aveam în raport o propunere de reformă, de regândire a infrastructurii școlare. Mi-am dat seama că nu am putut să mă apuc serios sau așa cum aș fi vrut de ea, în condițiile austerității. Dacă ieșim din zona de austeritate, putem lucra și acolo și acea măsură va avea impact mai direct pe abandonul școlar, pe analfabetism, având mai degrabă impact reforma legată de curriculum.”

Î: Și având în vedere realitatea austerității, în cât timp preconizați că vă veți apuca?

D.D.: „Eu vă spun sincer că lucrurile sunt complicate. Depinde cât va dura criza, cât durează măsurile astea de austeritate, nu vreau să mă apuc să fac astfel de predicții. Dar, sigur, chiar dacă avem zona de austeritate, nu uitați, repet, unele mecanisme încerc să le păstrez.

Mă refer la masa caldă, bursele sociale, avem programul PNRAS (n.r. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar), pe care îl ținem, îl implementăm și sper să vedem câștiguri și în următorii ani. Este foarte greu să vă spun la ce nivel, cât și cum, dar știu că primul raport PNRAS arată în anumite segmente rezultate pozitive, dar probabil că vom avea date mai multe anul viitor.”

Î: Cât de mult credeți că măsurile pe care le-ați anunțat acum vă pot irosi planurile de reformă? În raportul dumneavoastră vorbiți pe șleau despre rezolvarea condițiilor socio-economice dintre rural și urban, sărăcie și așa mai departe. Doar că măsurile anunțate de dumneavoastră vor lărgi și mai mult aceste inechități. Nu considerați că vă faceți misiunea de reformă mai grea pe viitor?

D.D.: „Cred că măsurile anunțate acum nu anulează reformele, dar le încetinesc teribil de mult.”

Î: Una dintre declarațiile care i-a supărat cel mai mult pe sindicaliști a fost când i-ați acuzat că se bat pe privilegii. În ce măsură regretați reacția aceea?

D.D.: „Am spus altceva. Am spus, în primul rând, că sindicatele au misiunea să apere drepturile profesorilor și am adăugat după aceea și anumite privilegii. Pe drepturi aș fi vrut să mă focalizez, nu pe privilegii. Drepturile sunt cele care sunt apărate de către sindicate prin natură lor.”

Î: Ce măsuri intenționați să luați pentru a motiva cadrele didactice, astfel încât să înceapă anul școlar la timp, evitând grevele?

D.D.: „Este foarte greu, pentru că, pe de o parte, repet, avem măsurile de austeritate, avem deficitul ăsta de două miliarde și ceva de lei. Sunt măsuri care îi afectează pe profesori, sunt măsuri care afectează sistemul școlar. Ce încerc să fac este să caut soluții de implementare a legii, să văd dacă nu putem nuanța unele reglementări pe care le-am făcut.

Așa că mi-este foarte greu să prezint ce se va întâmpla în toamnă. Evident că mi-ar plăcea să înțelegem cu toții că aceste măsuri nu sunt măsuri de reformă, sunt măsuri de austeritate, luate la nevoie, nu din dorința de a le lua și să vedem cum le putem implementa cât mai puțin dureros, cu speranța că odată ce trecem de austeritate și de criză, începem să și construim și să dezvoltăm sistemul.”

Î: În cazul în care profesorii nu vor începe anul nou școlar, așa cum a amenințat liderul sindical Marius Nistor, veți renunța la măcar o parte dintre măsurile care îi nemulțumesc pe aceștia?

D.D.: „Eu voi discuta. Mă uit cu atenție la protestele profesorilor și voi discuta cu actorul politic să văd ce putem eficientiza, ce putem schimba. Până la urmă, pe mine mă interesează ca sistemul să funcționeze, în primul rând, pentru copii, pentru elevi și, sigur, pentru profesori, părinții și pentru societate în general.

Pentru o societate (n.r. când) sistemul de educație este în grevă, în criză, evident că lucrurile nu pot să rămână așa.”

Î: În cazul unei greve sunteți dispus să vă dați demisia?

D.D.: „Dacă demisia mea rezolvă și anulează unele reglementări impuse de austeritate, cu siguranță. Mă tem, însă, că demisia mea nu va aduce banii de care avem nevoie în sistem, dar dacă se va întâmpla, cu siguranță.”

