Regretul lui Daniel David cu măsurile care au înfuriat profesorii: „Nu anulează reformele, dar le încetinesc teribil de mult”

Aflat în plin conflict cu sindicatele, ministrul Educației, Daniel David, a explicat motivele măsurilor pentru care este contestat, într-un interviu oferit Ziare.com

„În zona de Educație, ca să putem încheia anul cu salariile și cu bursele, în logica în care am început, ne-ar mai fi trebuit aproximativ două miliarde de lei, bani pe care Guvernul nu-i are. De aici a venit angajamentul în programul de guvernare, asumat și de coaliția politică pentru aceste măsuri pe care le știți.

(...) Dacă nu era problema cu acoperirea acelor 2 miliarde, vă dați seama că și eu mi-aș fi dorit ca în acest al doilea mandat, după ce am scăpat de criza politică din primul mandat, să pot să implementez împreună cu oamenii din sistem reforme de dezvoltare pe liniile pe care le-am descris în Raportul QX, spre exemplu. Din păcate, nu sunt acolo, sunt în faza în care trebuie să mă gândesc cum facem ca din toamnă să mai putem avea salariile și bursele acoperite”, a declarat ministrul Daniel David.

În Raportul QX, ministrul Educației punctează că, printre problemele importante ale Educației se află abandonul școlar, analfabetismul și inegalitățile, mai ales cele dintre mediul rural și mediul urban.

Cu toate acestea, legea 141/2025 duce, printre altele, la creșterea normei didactice la învățământul preuniversitar cu 2-4 ore, tăierea burselor de reziliență și excelență pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit cu mai mult de jumătate, reducerea fondului de burse pentru studenți și comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi - măsuri care nu doar că nu rezolvă problemele identificate în Raportul QX, dar le și adâncesc.

Întrebat cât de mult crede că măsurile pe care le-a anunțat pot irosi planurile de reformă pe care și le-a propus, Daniel David a recunoscut că „măsurile anunțate acum nu anulează reformele, dar le încetinesc teribil de mult”.

Potrivit Consiliului Fiscal, Guvernul va economisi doar 0,02% din PIB, prin măsurile de austeritate impuse de Daniel David. Legat de raportul cost-beneficiu în a economisi doar 0,02% din PIB prin măsuri care pot afecta Educația pe termen mediu și lung, Daniel David a repetat faptul că „acestea nu sunt măsuri de reformă sau măsuri dorite, sunt măsuri de austeritate”.

„Mai am nevoie de 2 miliarde ca să pot acoperi salarii și burse, 2 miliarde pe care nu le primesc în rectificare, este o problemă la care trebuie să iei măsuri chiar dacă, repet, nu sunt măsuri de reformă sau măsuri dorite, sunt măsuri de austeritate. Eu la asta mă raportez.

(...) Aștept analiza IȘE. Le-am cerut ca aceste măsuri să fie analizate și prin prisma costurilor și beneficiilor socotite și economic. Întotdeauna îți dorești, de exemplu, să ai cât mai puțini copii într-o clasă. Întrebarea este, sub aspectul costurilor, cât îți poți permite să faci acest lucru? Până unde poți să cobori? Iar aceste analize le aștept în raportul pe care l-am solicitat”, a mai spus ministrul.

