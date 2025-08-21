Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”

Ministrul Educației, Daniel David, le-a transmis studenților, în timpul unei dezbateri despre tăierea burselor prevăzută de legea nr. 141/2025, să caute sprijin la universitate, dar și să ia în considerare un job part-time: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”. Ministrul a explicat că, deși „nu avem această cultură” în România, el e familiarizat cu practica din Statele Unite, unde studenții lucrează adesea pe parcursul anului.

Întâlnirea a avut loc după ce studenții au protestat din nou la Timișoara, reclamând lipsa de dialog a Ministerului și absența premierului în discuțiile despre măsurile care îi afectează.

Sugestia ministrului față de studenți, de a se angaja la un job part-time, vine în condițiile în care România este pe locul 2 din 25 de state europene în ceea ce privește timpul petrecut la cursuri sau studiul individual, iar locurile de muncă part-time au devenit o raritate, în contextul supraimpozitării contractelor de muncă cu jumătate de normă. Amintim că, începând cu august 2022, persoanele care lucrează part-time trebuie să plătească contribuții la nivelul unui întreg salariu minim.

Chiar dacă și-ar găsi locuri de muncă part-time, pentru a înlocui veniturile pierdute după tăierea anumitor burse, studenților români le-ar fi extrem de dificil să performeze academic, în condițiile în care, în unele zile, aceștia pot petrece 6-8 ore la facultate doar pentru cursuri, fiind nevoiți să mai aștepte pe holuri și în timpul ferestrelor de câteva ore. În plus, mai există și practica profesorilor universitari de a le oferi restanțe studenților care nu îndeplinesc un anumit prag de prezență.

Psihoterapeuta Rodica Afrăsinei: „Nu cred că Daniel David e în contact cu ceea ce se întâmplă în viața unui student”

Pentru a înțelege efectele pe termen lung ale stresului la care sunt supuși studenții cu loc de muncă în timpul facultății, Ziare.com a luat legătura cu psihoterapeuta Rodica Afrăsinei.

„Cred că unul dintre lucrurile care se pot întâmpla — și care se întâmplă în cazul studenților care lucrează în timpul facultății și care, în paralel, oricum au voluntariate sau stagii de practică — este supraîncărcarea cu sarcini și roluri. Este foarte multă confuzie. Și se ajunge, foarte des, în stadii de oboseală cronică: nu mai poți dormi, nu mai poți mânca, nu te mai poți concentra, nu mai poți simți emoții, nu mai poți să te bucuri de viață sau să funcționezi normal. Și sunt foarte mulți studenți deja obișnuiți cu această realitate. Iar faptul că o persoană ca Daniel David, care are o funcție atât de înaltă în momentul acesta, a venit cu un astfel de îndemn, cred că adaugă și mai multă presiune și normalizează niște lucruri de care studenții se chinuie să scape, literalmente.

Eu, de pildă, am lucrat în timpul facultății ca să mă întrețin. Toate veniturile mele erau exclusiv din ceea ce munceam eu. Nu primeam bani din alte surse, de la părinți sau burse sau altceva. Când am auzit cele spuse de Daniel David m-am înfuriat. E o reacție foarte invalidantă pentru tineri și pune foarte multă presiune pe ei să facă și să își asume niște roluri care sunt foarte, foarte greu de îndeplinit în perioada în care se află ei din punct de vedere al dezvoltării.

Nu cred că Daniel David e în contact cu ceea ce se întâmplă în viața unui student care trece prin experiența asta, mai ales în contextul economic actual, în care costurile sunt foarte mari — mă refer la traiul zilnic. Și atunci, cred că spunând astfel de lucruri nu înțelege în profunzime ce trăiește un student, ce provocări are, ce nevoi are: cum e să fii prezent la cursuri, seminare, ore de practică, să te interesezi de oportunități de carieră în domeniul pe care studiezi și, în același timp, să-ți iei un job care, de cele mai multe ori, nu are legătură cu domeniul tău de expertiză. Asta înseamnă ore suplimentare pe care trebuie să le aloci — dacă vrei să rămâi în domeniul tău sau să ai un parcurs coerent. Sunt, de asemenea, provocări legate de identitate: cine sunt eu? Cât de mult mă identific cu rolul pe care-l am acum (câștigând niște bani pe 4–6–8 ore) și cât de mult mă voi identifica cu profesia mea după ce obțin diploma?”, a explicat aceasta.

Rodica Afrăsinei: „Ținem tinerii într-o stare constantă de alertă și anxietate”

Potrivit acesteia, Daniel David vorbește despre o situație în care studenții sunt nevoiți să lucreze pentru a supraviețui, de parcă timpul petrecut la serviciu ar avea ca scop principal dezvoltarea lor, dar cele două idei se contrazic parțial între ele.

„Un student are o capacitate foarte mare în această perioadă din punct de vedere al dezvoltării. E una dintre cele mai mari perioade de explorare — relații, carieră, dezvoltare personală. Totuși, dacă ceri studenților să facă toate aceste activități în contextul supraviețuirii financiare, nu mai vorbim despre dezvoltare și creștere; vorbim despre supraviețuire, atunci ținem tinerii într-o stare constantă de alertă și anxietate, iar atunci ei nu se dezvoltă, nu performează așa cum ar putea.

Stresul acumulat în acești ani poate să-i afecteze din mai multe puncte de vedere. În primul rând, afectează somnul și funcțiile cognitive. Studenții au, de obicei, un program de somn dezechilibrat; dacă la asta se adaugă și joburi nocturne, pentru că pe timp de zi nu au când, în multe cazuri, problema se accentuează.

Apoi, trebuie să ne referim la modurile de coping (resemnare în fața stresului) — supraîncărcarea, supracompensarea, găsirea de soluții financiare constant — se pot întări pe parcursul anilor aceștia. Dacă se întâmplă asta timp de 1–2–3 ani sau de 6 ani, în cazul unor programe universitare mai lungi, aceste mecanisme devin obișnuințe care se perpetuează în viața adultă. La 30–40 de ani, persoana poate spune „așa am funcționat mereu”. Dar nu e sănătos și nu e sustenabil pe termen lung. Nu poți investi conștient în viața personală dacă ești mereu în modul de supraviețuire sau supracompensare”, a mai spus psihoterapeuta.

Cum ar trebui să arate un program normal pentru un student?

Potrivit psihoterapeutei Rodica Afrăsinei, studentului trebuie să îi revină libertatea de a-și alege activitățile care să ducă la dezvoltarea lui, iar rolul universității este să îl ghideze și să îl provoace din punct de vedere intelectual.

„Un program normal presupune libertatea de a alege activitățile în care investești efort și de a fi prezent la ceea ce contează pentru formarea ta. În același timp, trebuie să existe o organizare didactică funcțională — cursuri, seminare, proiecte — și centre de carieră care să ofere ghidaj. Mă bucur că există astfel de centre funcționale în multe universități; ideal ar fi în toate.

Studentul are nevoie să fie implicat în activități intelectuale (cursuri, seminare, proiecte) și, în paralel, să investească în viața socială și în adaptarea la rolul de adult: relații de prietenie, activități recreative, grijă de sine, investiție în sănătate. Sună simplu, dar toate acestea costă — și costă și ca timp, și ca bani — mai ales pentru cei care vin din medii defavorizate”, a mai relatat aceasta.

Situația elevilor e la fel de tragică

Pe lângă situația studenților, psihoterapeuta a spus câteva cuvinte și despre provocările pe care le întâmpină elevii în această perioadă. Având în vedere contextul actual — măsuri de austeritate, decizii luate peste noapte fără consultări, haosul din sistemul educațional, părinți care încă nu știu la ce școală vor merge copiii, în contextul comasărilor — Rodica Afrăsinei a pus accent și pe urmările incertitudinilor în viețile celor mici.

„Nevoia de predictibilitate, structură și certitudine legată de viitor nu e satisfăcută acum. Pentru un copil, să nu știe la ce școală va merge peste două săptămâni e o sursă enormă de anxietate. Aceasta are efecte imediate: stres, nesiguranță, reducerea încrederii în sistemul de învățământ.

Pe termen lung, dacă obișnuiești o generație cu anxietăți periodice legate de schimbările din sistem, nu vor percepe școala ca pe ceva stabil și de încredere; nu vor vedea cadrele didactice ca repere, pentru că profesorii dispar brusc, sunt forțați să plece din sistem sau sunt nevoiți să predea la mai multe școli. Schimbările frecvente și incertitudinea vor crește zona de insecuritate, anxietate și neîncredere în învățământ — probleme care, oricum, datează de mult timp”, a explicat aceasta.

Întrebată ce sfat i-ar da lui Daniel David, de la psiholog la psiholog, Rodica Afrăsinei a declarat:

„Îi recomand să meargă la terapie. Dacă am ocazia să răspund la întrebarea asta, o voi spune: îi recomand să meargă la terapie. Și, mai specific, să meargă la o terapie care nu este în orientarea cognitiv-comportamentală.”

