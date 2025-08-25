Daniel David, atacat de un economist: „Vorbește dintr-o bulă”. Motivul principal pentru care tinerii nu sunt angajați în timpul facultății

Ministrul Educației, Daniel David, a stârnit controverse după ce, la o dezbatere cu studenții din Timișoara despre reducerea burselor, le-a sugerat tinerilor să ia în considerare un job part-time pentru a-și acoperi cheltuielile.

Întrebat ulterior dacă a lucrat în timpul facultății, ministrul a spus că nu a avut nevoie, fiind susținut de părinți: „N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time...”. Ministerul susține că tăierile sunt necesare pentru a asigura bugetul până la sfârșitul lui 2025 și pentru a pregăti reforme în 2026. Studenții, organizați prin ANOSR, avertizează că măsurile vor afecta nivelul de trai și vor crește abandonul universitar.

Sfatul ministrului vine în condițiile în care România are cel mai mare grad de șomaj în rândul tinerilor sub 25 de ani din UE (26,3%), departe peste media europeană de 14,6%, salariile mici fiind una dintre principalele probleme.

Potrivit unui raport Eurostat din 2024, șomajul general rămânea relativ scăzut, la 5,7% (ușor sub media UE de 5,8%), ceea ce arată un dezechilibru puternic între piața muncii a tinerilor și cea a adulților.

Situația tinerilor români este mai gravă decât în multe state cu probleme tradiționale de angajare (Spania 25,2%, Suedia 23,5%, Grecia 22,5%), iar, în particular, România se remarcă prin faptul că șomajul tinerilor este egal pentru fete și băieți, un fenomen neutru din punct de vedere al diferențelor de gen, dar nedorit din perspectiva nivelului înalt al ratei.

De asemenea, România are cel mai mare procent de tineri NEET (nu studiază, nu lucrează și nu urmează vreo calificare) din UE în 2024, cu un procent de 19,4%, față de media europeană de 11%, ca rezultat al clivajelor sociale.

Analist economic: „Daniel David vorbește, din punctul meu de vedere, dintr-o bulă”

Ziare.com l-a contactat pe analistul Adrian Negrescu pentru a ne explica de ce am ajuns în situația aceasta. Potrivit lui, modul de taxare al contractelor part-time poartă o mare parte din vină pentru rata mare de șomaj în rândul tinerilor.

„Marea problemă din piața muncii este că contractele part-time sunt taxate la nivelul unui contract full-time. Statul taxează ca și cum ar fi 8 ore pe zi ceea ce ar trebui să fie 3-4 ore pentru un student sau pentru un tânăr. Asta descurajează tinerii să se angajeze cu astfel de contracte.

Pe de altă parte, încă se consideră rușinos sau nepotrivit ca tinerii, chiar și liceeni sau studenți, să muncească 2–3 zile pe săptămână pentru a avea bani de buzunar. E o mentalitate moștenită din perioada comunistă, când tinerii puteau fi întreținuți pe perioada studiilor. Despre același lucru vorbim și în cazul lui Daniel David, el din generația aceea vine, de aceea s-a ajuns în situația să le recomande tinerilor să se angajeze, deși el nu a făcut-o.

Daniel David vorbește, din punctul meu de vedere, dintr-o bulă. El provine dintr-un mediu în care părinții au avut posibilitatea să-și protejeze copiii din punct de vedere financiar. Nu înțelege realitatea studenților afectați de creșterea prețurilor: costurile pentru traiul zilnic, haine, rechizite, distracție, vacanțe etc. Pentru mulți tineri, aceștia sunt ani în care trebuie să își construiască independența, iar povestea „luați-vă job part-time” e simplistă dacă nu ții cont de contextul economic actual”, a explicat economistul.

Întrebat dacă salariul minim part-time le-ar ajunge studenților încât să se întrețină la facultate, Adrian Negrescu a fost pesimist.

„În general, salariul minim pe economie este, pur și simplu, prea mic pentru realitatea financiară de acum. În condițiile unei inflații care ar putea ajunge din nou la valori de vreo 10% în toamnă, salariul minim acoperă doar o parte foarte mică din cheltuielile zilnice. Alimentația, chiria, utilitățile, toate s-au scumpit mult, iar salariul minim nu mai ajunge.

Soluția, din punctul meu de vedere, ar fi ca pachetul de măsuri economice să includă două elemente concrete: în primul rând, reducerea sau eliminarea unor taxe pentru salariul minim, pentru a încuraja angajarea legală și a mări venitul net al celui cu salariu minim; în al doilea rând, creșterea valorii bonurilor de masă, de la circa 40 lei în medie la 50 lei, astfel încât, împreună cu salariul, tinerii să își poată acoperi măcar o masă caldă pe zi”, a declarat Adrian Negrescu.

