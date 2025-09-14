Condițiile în care elevii și studenții ar putea primi din nou bursele de performanță. Anunțul ministrului Educației

Bursele de performanță pentru elevi și studenți ar putea fi restabilite anul viitor, dacă situația bugetară o va permite, a anunțat ministrul Educației, Daniel David, potrivit observatornews.ro. În prezent, bursele au fost eliminate din lista acordărilor pentru acest an școlar, iar statul oferă doar alocația de merit de 450 de lei pentru 15% dintre cei mai buni elevi ai unei clase cu medii peste 9. În schimb, bursele sociale, în valoare de 300 de lei, și cele tehnologice se acordă în continuare.

„Bursele nu reprezintă un moft pentru elevii care provin din familii vulnerabile, ci sunt accesul la educație pentru ziua de mâine. Pentru cei care fac performanță, reprezintă un sprijin lunar și motivația pentru a continua și a ținti mult mai sus”, a declarat Vlăduț Marius Iordache, președintele Consiliului Național al Elevilor.

Ministrul Educației a explicat că tăierile din fondul de burse au fost cauzate de lipsa resurselor: „Pentru cele de performanță nu am avut în acest an buget suficient, nici după toate măsurile luate pentru a le putea acoperi, dar în zona performanței am păstrat premiile, măcar la Olimpiade”.

Situația a fost criticată și de reprezentanții studenților. „Diminuarea fondului de burse ar trebui să ajungă la 52% prin măsurile aprobate de guvern, iar studenții de la taxă nu mai sunt eligibili pe tot parcursul anului calendaristic. Reprezintă un regres foarte mare pentru învățământul superior românesc”, a declarat Sergiu Covaci, președintele ANOSR.

Între timp, moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Daniel David va fi dezbătută și votată mâine de senatori, la ora 16.00. Dacă demersul AUR va trece în Parlament, ministrul Educației a anunțat că demisionează, deși nu e obligat.

