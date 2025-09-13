Două școli din București funcționează în trei schimburi. Reacția ministrului Educației: „Este ilegal”

Programul în trei schimburi pentru elevi este ilegal, însă cel puțin două școli din București aplică un astfel de orar. Este vorba despre școala 195 și școala 280, unde lucrările de extindere și consolidare au determinat conducerea să împartă elevii în trei tranșe, potrivit observatornews.ro.

La școala 195, elevii încep cursurile la ore diferite: 08:00, 11:20 și 13:00, iar între acestea se află copiii de clasa a III-a. Părinții, revoltați de situație, au semnalat conducerii școlii că programul în trei schimburi este în afara legii. „S-au strâns peste 130 de semnături pe care le-am trimis pe mail direcțiunii și nu am primit niciun răspuns. Directorul adjunct ne îndeamnă să căutăm «before school» sau «afterschool». Financiar, depinde de ce părinte își permite”, a declarat o mamă a unui elev.

Pe lângă programul nelegal, durata orelor a fost redusă la 45 de minute cu pauze de 5 minute, iar condițiile de învățare sunt afectate de zgomot și de lucrările de construcție: „Cred că ați văzut în ce condiții vor învăța, și cu zgomot, și cu praf, și cu o macara lângă”, a adăugat părintele.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat pentru Observator că nu poate justifica această situație și că funcționarea în trei schimburi este ilegală: „Trebuie să fie semnalată de către părinți sau de către cineva către inspectorat și, dacă inspectoratul nu reacționează, către minister. Prin lege, nu poți să ai școală în trei schimburi”.

Inspectoratul Școlar a spus că nu există școli care funcționează legal în trei schimburi. Ministrul a precizat că va verifica situația, dar a reiterat că programul aplicat la școala 195 și alte unități, inclusiv școala 280 din București, nu respectă legea.

