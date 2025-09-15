Daniel David, discurs dezarmant. "Educația e în pericol: produce 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională". Ce s-ar putea întâmpla cu România

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol, iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. ”Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”, a mai spus ministrul. Moțiunea a căzut în parlament cu doar 40 de voturi pentru și 82 împotriva.

Ministrul a mai spus și că nu ar fi început reforma în educaţie cu creşterea normei didactice, pentru că nu reprezenta pentru el o prioritate, însă în condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate.

”Vreau să mulţumesc pentru domnilor şi domnilor senatorii AUR şi acelor care votăm la această moţiune, pentru că au adus în discuţie probleme foarte importante. Ministrul Educaţiei a mulţumit senatorilor Opoziţiei că au adus în discuţie, în moţiunea simplă, argumente şi soluţii pentru aceste probleme, unde cred că sunt greşeli majore.

”Am această ocazie, oportunitatea, sper eu, să le clarific şi să ne punem de acord într-o manieră raţională. Şi să vedem dacă, pe viitor, putem construi ceva pentru educaţie. Încep prin a spune că, da, educaţia este în pericol. Educaţia este în pericol de mai mult timp în această ţară. Prin raportul QX, pe care şi grupul AUR ştiu că l-a susţinut, în diagnosticul pe care l-am făcut, am arătat foarte clar că suntem într-o situaţie critică, atât în cercetare, cât şi în educaţie”, a spus ministrul Daniel David, în plen.

”Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. Altfel spus, dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism, în educaţie. În cercetare, dezvoltare, inovare vom deveni, probabil, o colonie tehnologică. Aşa că ştiţi foarte bine că al doilea mandat pe care l-am preluat a fost preluat în această idee că implementăm soluţiile din raportul QX. Problema este că, pe turnantă, a apărut o problemă majoră, nu doar pentru sistemul nostru, ci pentru întreaga ţară. O problemă care ne pune la risc salarii, burse, iar la nivel naţional, pensii şi ajutoare sociale. Astfel încât, efectiv, măsurile care au fost luate au trebuit să fie luate într-o logică iniţială fiscal-bugetară. Acesta este adevărul. Nu are sens să ne ascundem şi să pretindem altceva”, a precizat David.

Ministrul a mai arătat că măsurile fiscal-bugetare ”ne salvează domeniul, pe salarii şi burse, până la sfârşitul anului”. Potrivit lui David, toate aceste măsuri fiscal-bugetare au fost filtrate prin criterii educaţionale şi pentru orice măsură se poate raporta la standardele OECD sau ale Uniunii Europene. ”Într-o situaţie de criză, cine pretinde că va implementa cele mai bune practici, cred că minte. Eu, pur şi simplu, argumentez că măsurile luate sunt măsuri care se regăsesc în diverse repere europene”, a subliniat David.

Ministrul s-a referit la mărirea normei didactice, două ore pe săptămână.

”Dacă erau condiţii de normalitate, aş fi început cu această reformă? Vă spun direct, cu public, nu. Nu reprezenta pentru mine o prioritate. În condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate. Nimeni nu şi-a dorit-o, fiindcă niciun ministru nu vrea să se contreze cu oamenii din sistem”, a spus David, precizând că a luat modelul european: Franţa, 22 ore. Spania, 21 ore. Irlanda, 22 ore.

”Da, există şi acele exemple pe care le-aţi dat: Turcia, Bulgaria, Polonia, cu număr de sub 18 ore. Dar avem şi Ungaria cu 26 ore. Doamne fereşte să ajungem în zona aia. Deci, altfel spus, n-am ieşit din nişte repere ale OECD şi ale Uniunii Europene. Dar repet, n-ar fi fost o măsură primordială pentru mine”, a menţionat el.

