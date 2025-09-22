Ministrul Educației face apel la calm după amenințările primite de școli. "Autoritățile trebuie să identifice această persoană. Toți trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje"

Ministrul Educației, Daniel David, a îndemnat la calm după ce sute de mesaje de amenințare au fost trimise duminică și luni de către o persoană neidentificată până acum.

"În primul rând, cred că sunt trei lucruri pe care aș dori să le punctez. Conținutul acestui mesaj este un conținut foarte grav, dar atitudinea pe care trebuie să o avem este una de îngrijorare, dar o îngrijorare sănătoasă, nu de panică. Doi, autoritățile, așa cum am și auzit, trebuie să-și facă datoria pentru a identifica această persoană.

Nu contează care a fost intenția, adică chiar ai vrut să faci rău, chiar ai crezut în ceea ce ai scris acolo sau pur și simplu ai vrut să introduci panică, toți trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje care destabilizează sau pot afecta un sistem educațional sau de sănătate.

Așa că aștept identificarea persoanei și tragerea la răspundere. În paralel, unitățile școlare și-au crescut vigilența. Fiecare unitate școlară trebuie să știți că are un regulament de ordine interioară care specifică foarte clar cine poate intra în școală, inclusiv modul în care intră profesorii, elevii, dincolo de faptul că ai și regulamentul pentru modul în care intră părinții în școală.

Și mesajul meu aici este ca copiii să vină la școală, părinții să aibă încredere în autorități, inclusiv în autoritățile educaționale, dar în același timp, sigur, avem această zonă de îngrijorare până la încheierea anchetei, dar una de îngrijorare sănătoasă, nu una de panică. Dacă începem să intrăm într-o altă logică de panică pornind de la acest email, cred că ne face mai mult rău decât bine, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l ignorăm, asta nu înseamnă că trebuie să ne comportăm ca și cum nu ar fi, dar totuși trebuie văzut în context, mai ales că autoritățile, inclusiv poliția, s-au exprimat deja asupra faptului că amenințarea ar fi oarecum sub semnul întrebării, dar asta nu scutește poliția să identifice persoana și să o tragă la răspundere", a spus ministrul la Digi24.

Mesaj de amenințare trimis mai multor școli și spitale

Autoritățile au declanșat verificări în mai multe școli și unități medicale din București după ce pe adresele oficiale au sosit e-mailuri în care un necunoscut amenință: „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat masacru”.

Poliția Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

”La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare”, a anunțat, luni dimineață, 22 septembrie, Poliția Capitalei.

Sursa citată a precizat că, după sesizare, s-au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

”Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”, a mai transmis sursa citată.

Poliția precizează că tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip.

În cadrul mesajului, persoana care l-a transmis susține că va intra în școală ”cu două pistoale Beretta”.

”Să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesaj.

Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor școli, grădinițe și spitale ar fi ajuns și în Mureș, Cluj, Prahova. Acesta ar fi fost transmise de pe un IP din străinătate.

O persoană care se intitulează Angela a trimis e-mailul respectiv, au declarat surse pentru Antena3 CNN. Mesajul ar fi ajuns la aproape 400 de destinatari.

