De ce refuză ministrul Educației să-și dea demisia: "Asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil. Pentru mine a fost o formă de patriotism."

În mijlocul protestelor profesorilor și al criticilor dure la adresa sa, ministrul Educației, Daniel David, refuză să demisioneze și își apără decizia prin invocarea responsabilității față de stabilitatea țării. Oficialul susține că a ales să rămână în funcție chiar și atunci când știa că va fi perceput drept „ministrul austerității”, pentru a proteja bugetul de educație și a evita riscul ca România să fie retrogradată financiar la categoria „junk”, cu consecințe grave asupra salariilor, burselor și pensiilor.

Daniel David a explicat de ce nu își dă demisia, după protestele profesorilor, RFI.

”Dacă ar fi fost după mine, ar fi trebuit să-mi dau demisia înainte de 8 iulie, atunci când, după ce am preluat al doilea mandat, am realizat că dintr-un ministru al reformelor, mă voi transforma într-un ministru al austerității, pentru că a apărut grozăvia, ca să spun așa, financiar-bugetară și acela era un moment, din punct de vedere personal, excelent să plec”, a spus David.

Ministrul Educației precizează că a ales să fie responsabil pentru țară, nu pentru imaginea sa personală.

”Problema este că uneori, un ministru trebuie să hotărască la ce se uită: se uită la interesul personal sau se uită la țară. Dacă ministrul Educației pleca înainte de evaluarea ECOFIN din 8 iulie, înainte de evaluarea S&P din iulie, înainte de evaluarea Fitch din august, înainte de evaluarea pe care o așteptăm de la agenția Moody's, semnul era foarte prost și, Doamne ferește, puteam contribui la o încadrare a țării în categoria junk, ceea ce ne punea la risc salarii, burse, pensii, ajutoare sociale. Deci asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru mine și pentru imaginea mea. Dacă vreți, pentru unii poate părea o chestie exagerată, pentru mine a fost o formă de patriotism”, a declarat ministrul.

Salarii și burse salvate

Daniel David susține că a reușit să salveze salarii și burse.

”Și acum, pentru mine, cel mai simplu ar fi să-mi dau demisia. Întrebarea e: este înțelept să ceri demisia unui ministru? Sigur, asta din perspectiva sindicatelor, este înțelept să ceri demisia unui ministru care a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin repere educaționale, salvând salarii și burse până la sfârșitul anului?”, spune David.

Daniel David a invitat la discuții sindicatele din Educație.

”Am să fac niște propuneri premierului, să vedem cum gândim bugetul de anul viitor, vedem cum se stabilizează țara, să vedem ce putem ameliora din aceste măsuri, mai ales că toate au fost prezentate sau cele mai importante au fost prezentate ca fiind temporare și asta a fost o altă contribuție a ministrului Educației (...). Am făcut o invitație sindicatelor, știind că și ele doresc să lucreze la astfel de propuneri, să discutăm, să ne coordonăm, poate să lucrăm împreună (...). Este foarte important în această perioadă ce facem cu nemulțumirile pe care le avem și știu că avem aceste nemulțumiri în sistem, le consider justificate, inclusiv eu sunt nemulțumit de faptul că a trebuit să mă transform dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei, al austerității, doar că eu vreau să construiesc pe aceste nemulțumiri reformele de care noi avem nevoie în sistem”, a anunțat ministrul, care a mai spus că a avut discuții dificile cu profesorii și elevii.

”După ce am preluat mandatul, am avut foarte multe întâlniri cu elevii, cu studenții, cu sindicatele (...). Știți care a fost problema majoră? Nu am găsit parteneri care să accepte premisa cu care eu mă confruntam, iar premisa era aceasta: nu avem resurse financiare, mai avem nevoie de două miliarde pentru a ne acoperi salarii și burse numai anul ăsta, hai să căutăm ce măsuri putem lua în aceste condiții de criză.

De fiecare dată când mă întâlneam cu elevi, studenți, sindicate, diverse grupuri de specialiști, refuzau premisa și spuneau: educația trebuie să fie prioritate națională, educația trebuie să ajungă spre 6%, adică lucruri pe care și eu le iubesc și eu le cred și eu mă bat pentru ele, dar dacă nu le-ai obținut în situație de normalitate, când aveai asigurate salariile și bursele și îți doreai să te dezvolți, acum, când noi suntem în situație de criză, să-mi dai soluții care sună bine, care stârnesc oamenii, că și creezi așa, ca și cum ministrul nu vrea să aibă un buget mai mare, ministrul ține să ducă două ore în plus în normă, ministrul nu vrea o plată cu ora care să fie la niveluri prin care să fim stimulați, mi s-a părut incorect (...). Nu am avut parteneri, îmi refuzau contextul și premisa”, susține David.

