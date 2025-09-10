De ce refuză ministrul Educației să-și dea demisia: "Asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil. Pentru mine a fost o formă de patriotism."

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 12:55
376 citiri
De ce refuză ministrul Educației să-și dea demisia: "Asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil. Pentru mine a fost o formă de patriotism."
Daniel David refuză să-și dea demisia / FOTO: Hepta

În mijlocul protestelor profesorilor și al criticilor dure la adresa sa, ministrul Educației, Daniel David, refuză să demisioneze și își apără decizia prin invocarea responsabilității față de stabilitatea țării. Oficialul susține că a ales să rămână în funcție chiar și atunci când știa că va fi perceput drept „ministrul austerității”, pentru a proteja bugetul de educație și a evita riscul ca România să fie retrogradată financiar la categoria „junk”, cu consecințe grave asupra salariilor, burselor și pensiilor.

Daniel David a explicat de ce nu își dă demisia, după protestele profesorilor, RFI.

”Dacă ar fi fost după mine, ar fi trebuit să-mi dau demisia înainte de 8 iulie, atunci când, după ce am preluat al doilea mandat, am realizat că dintr-un ministru al reformelor, mă voi transforma într-un ministru al austerității, pentru că a apărut grozăvia, ca să spun așa, financiar-bugetară și acela era un moment, din punct de vedere personal, excelent să plec”, a spus David.

Ministrul Educației precizează că a ales să fie responsabil pentru țară, nu pentru imaginea sa personală.

”Problema este că uneori, un ministru trebuie să hotărască la ce se uită: se uită la interesul personal sau se uită la țară. Dacă ministrul Educației pleca înainte de evaluarea ECOFIN din 8 iulie, înainte de evaluarea S&P din iulie, înainte de evaluarea Fitch din august, înainte de evaluarea pe care o așteptăm de la agenția Moody's, semnul era foarte prost și, Doamne ferește, puteam contribui la o încadrare a țării în categoria junk, ceea ce ne punea la risc salarii, burse, pensii, ajutoare sociale. Deci asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru mine și pentru imaginea mea. Dacă vreți, pentru unii poate părea o chestie exagerată, pentru mine a fost o formă de patriotism”, a declarat ministrul.

Salarii și burse salvate

Daniel David susține că a reușit să salveze salarii și burse.

”Și acum, pentru mine, cel mai simplu ar fi să-mi dau demisia. Întrebarea e: este înțelept să ceri demisia unui ministru? Sigur, asta din perspectiva sindicatelor, este înțelept să ceri demisia unui ministru care a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin repere educaționale, salvând salarii și burse până la sfârșitul anului?”, spune David.

Daniel David a invitat la discuții sindicatele din Educație.

”Am să fac niște propuneri premierului, să vedem cum gândim bugetul de anul viitor, vedem cum se stabilizează țara, să vedem ce putem ameliora din aceste măsuri, mai ales că toate au fost prezentate sau cele mai importante au fost prezentate ca fiind temporare și asta a fost o altă contribuție a ministrului Educației (...). Am făcut o invitație sindicatelor, știind că și ele doresc să lucreze la astfel de propuneri, să discutăm, să ne coordonăm, poate să lucrăm împreună (...). Este foarte important în această perioadă ce facem cu nemulțumirile pe care le avem și știu că avem aceste nemulțumiri în sistem, le consider justificate, inclusiv eu sunt nemulțumit de faptul că a trebuit să mă transform dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei, al austerității, doar că eu vreau să construiesc pe aceste nemulțumiri reformele de care noi avem nevoie în sistem”, a anunțat ministrul, care a mai spus că a avut discuții dificile cu profesorii și elevii.

”După ce am preluat mandatul, am avut foarte multe întâlniri cu elevii, cu studenții, cu sindicatele (...). Știți care a fost problema majoră? Nu am găsit parteneri care să accepte premisa cu care eu mă confruntam, iar premisa era aceasta: nu avem resurse financiare, mai avem nevoie de două miliarde pentru a ne acoperi salarii și burse numai anul ăsta, hai să căutăm ce măsuri putem lua în aceste condiții de criză.

De fiecare dată când mă întâlneam cu elevi, studenți, sindicate, diverse grupuri de specialiști, refuzau premisa și spuneau: educația trebuie să fie prioritate națională, educația trebuie să ajungă spre 6%, adică lucruri pe care și eu le iubesc și eu le cred și eu mă bat pentru ele, dar dacă nu le-ai obținut în situație de normalitate, când aveai asigurate salariile și bursele și îți doreai să te dezvolți, acum, când noi suntem în situație de criză, să-mi dai soluții care sună bine, care stârnesc oamenii, că și creezi așa, ca și cum ministrul nu vrea să aibă un buget mai mare, ministrul ține să ducă două ore în plus în normă, ministrul nu vrea o plată cu ora care să fie la niveluri prin care să fim stimulați, mi s-a părut incorect (...). Nu am avut parteneri, îmi refuzau contextul și premisa”, susține David.

Ministrul Educației despre protestele profesorilor: "Este complet nerealist să se aștepte că premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea"
Ministrul Educației despre protestele profesorilor: "Este complet nerealist să se aștepte că premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea"
Ministrul Educației, Daniel David, a comentat protestele profesorilor și a declarat că prioritatea lui a fost ca elevii să fie prezenți în școli încă din prima zi, chiar dacă acest lucru...
Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marți seară, la plecarea de la stadion. ”Demisia, demisia” și ”Jos...
#daniel david, #demisie, #refuz, #patriotism, #ministrul Educatiei , #Stiri Daniel David
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Dronele rusesti din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: "A primit o avertizare ruseasca?"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Româncă găsită moartă într-un parc din Belgia. ”Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit”
  2. Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
  3. Momentul când o dronă este doborâtă deasupra Poloniei. „S-a auzit o bubuitură” VIDEO
  4. Moscova respinge acuzațiile Varșoviei, în prima reacție după doborârea dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
  5. Bărbat arestat după ce a lovit-o pe bunica soției cu o cărămidă și a călcat-o pe cap. Și-a agresat și partenera, care născuse în urmă cu trei săptămâni
  6. Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”
  7. UPDATE Polonia activează Articolul 4. Donald Tusk: „Rusia declară război întregii lumi”
  8. De ce refuză ministrul Educației să-și dea demisia: "Asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil. Pentru mine a fost o formă de patriotism."
  9. Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, reacție în cazul dronelor rusești prăbușite în Polonia: „Model al nerespectării suveranității!”
  10. Reacție a președintelui Nicușor Dan, după atacul cu drone rusești din Polonia. "Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor."