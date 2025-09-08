Ministrul Educației despre protestele profesorilor: "Este complet nerealist să se aștepte că premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea"

Ministrul Educației, Daniel David, a comentat protestele profesorilor și a declarat că prioritatea lui a fost ca elevii să fie prezenți în școli încă din prima zi, chiar dacă acest lucru presupunea limitarea festivităților.

„Eu m-am întâlnit cu reprezentanții sindicatului în urmă cu mai multe zile. Pe mine, ce m-a interesat în această zi, vă spun foarte sincer ca ministru, a fost ca în prima zi de școală să avem copii în școli, să nu fie școlile închise, cu sau fără festivități. Majoritatea în țară au ales să aibă festivități, dar nu festivitatea era elementul principal, mai ales într-o situație de criză fiscal-bugetară. Și acest lucru s-a întâmplat, copiii au fost în școli”, a afirmat ministrul, la Digi 24.

El a precizat că sindicatele și-au putut exprima nemulțumirile fără a afecta procesul educațional: „Trebuie să spun că, într-un fel, este regulă și că sindicatele au găsit o formulă să își exprime, dacă vreți, nemulțumirile sub forma acestui proces, fără să interfereze însă cu primirea copiilor în școli”, a spus ministrul.

Revendicări nerealiste

Daniel David a subliniat importanța stabilității în această perioadă dificilă.

„Mesajul meu pentru sindicaliști și pentru cei care nu sunt neapărat implicați în sindicat este următorul. Că în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțelepți. Și anume, am auzit solicitările. Este complet nerealist să se aștepte, în această perioadă, că se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisia, sau că guvernul va cădea.”

Referitor la solicitările de demisie a ministrului, acesta a precizat:

„De asemenea, vreau să spun că este neînțelept, ca să nu spun poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului, care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale, care a reușit astăzi să asigure salariile și bursele, până la sfârșitul anului, să nu fie oameni dați afară, să nu avem tăieri de salarii, și, în final, sigur, să contribuim și la stabilitatea țării.”

Ministrul a mai subliniat că educația trebuie să se adapteze în contextul crizei bugetare și că este necesar un efort comun pentru bugetul și reformele viitoare.

„Țara este în criză fiscal-bugetară. Am luat aceste măsuri, educația nu mai are ce să dea, de acum trebuie să crească. Ar trebui să gândim împreună bugetul pe anul viitor, să vedem cum implementăm unele reforme pe care le dorim cu toții. E și foarte important, începem să atenuăm, începem de anul viitor, și premierul a spus că începem să intrăm într-o logică de dezvoltare, unele din aceste măsuri care deranjează în această perioadă, și care, așa cum am spus la momentul respectiv, sunt temporare”, a declarat David.

Ministrul spune că școala nu se întrerupe

În privința profesorilor care amenință cu blocarea activității didactice, Daniel David a spus că elevii vor merge la școală normal.

„Am avut această clarificare mai devreme din partea liderului de sindicat, care spunea că la ore profesorii se vor prezenta. Copiii trebuie să meargă la școală, profesorii o să-și facă datoria. Nemulțumirile le vedem. Nemulțumirile nu apar pur și simplu, din nimic, dintr-o situație de criză fiscal-bugetară apar aceste nemulțumiri, din normalitate, sau că cineva ar fi dorit aceste măsuri”, afirmă ministrul.

David a subliniat că toate măsurile au fost evaluate din perspectiva educațională.

„Dincolo de catastrofele prezentate mereu și de sindicaliști, și de diverși experți, toate măsurile care au fost luate de către mine ca ministru au fost filtrate de componenta educațională. Orice măsură pe care am luat-o, o regăsiți într-una dintre țările Uniunii Europene. Nu reprezintă totdeauna cele mai bune practici europene, modelul ideal pe care am vrea să mergem, dar, indiferent ce auziți, n-am ieșit din niște repere europene.

Sistemul oricum nu funcționa foarte bine. Dacă aveam o situație de normalitate, ar fi trebuit să începem reforme de regândire a sistemului.”

Daniel David a anunțat că va lansa, marți, o nouă invitație sindicaliștilor pentru o întâlnire.

