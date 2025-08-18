Avertismentul pe care ministrul Educației Daniel David l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”

Autor: Dan Stan
Luni, 18 August 2025, ora 12:15
564 citiri
Avertismentul pe care ministrul Educației Daniel David l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
Daniel David, ministrul Educației/ FOTO: Hepta

Protestele de stradă ale cadrelor didactice au ajuns în cea de-a patra săptămână. Profesorii cer demisia Guvernului Bolojan și avertizează asupra aspectelor de care ministrul Daniel David nu a ținut cont, deși a fost avertizat în mod repetat.

Cadrele didactice acuză Guvernul Bolojan prin amputarea salariilor, prin mijloace indirecte. Totodată, printre nemulțumiri se numără majorarea normei didactice cu două ore, aspect ce ar conduce, de fapt, la diminuarea veniturilor lunare - din cauza imposibilității acoperirii noii norme. Daniel David a fost avertizat de profesori că România se află la media europeană privind norma didactică, susține Cornelia Popa Stavri, președintele Sindicatului Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4 (afiliat la FSLI).

„De fapt, domnul ministru a fost atenționat de sindicate, cu mult înainte de a ieși cu aceste măsuri, că suntem în media europeană cu norma didactică. Federațiile sindicale au prezentat date statistice concrete, n-au fost luate în seamă de domnul ministru. Institutul de Științe ale Educației a venit cu exemple din studiul Eurydice 2021, TALIS, studiu care este citat și în Eurydice 2023, de exemplu, și observăm că, în Croația, în Polonia, norma didactică are un minimum de 14 ore, iar maxima în Ungaria de 26 de ore. Media este de 18-19 ore”, a precizat Cornelia Popa Stavri, potrivit EduPedu.ro.

Măsurile girate de către David, aspru contestate din sistem

Austeritatea din educație reprezintă, la nivel național, o picătură într-un ocean, a mai transmis oficialul sindical.

„Cumva, noi suntem în interiorul mediei europene cu numărul de ore cuprinse în norma didactică. Nu înțeleg de ce vrem să ne dăm peste cap învățământul în halul acesta, dar cu ce preț? Atenție, prețul este imens pe lângă economia care se face. Consiliul Fiscal a atenționat că economia care se face cu implementarea acestor măsuri este de 0,02% din PIB. E de noaptea minții să dai peste cap sistemul de educație pentru asemenea valoare, adică 0,6% din bugetul Ministerului Educației. Vă vine să credeți așa ceva?”, a mai explicat Stavri, pentru sursa citată.

Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prețurile la energie și la produsele alimentare au explodat în ultima lună, ca urmare a măsurilor fiscale stabilite de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice din România se numără printre...
Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”
Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe consilierul președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, care l-a contrazis pe premierul Bolojan cu privire la situația economiei. CTP scrie...
#daniel david, #guvernul bolojan, #FSLI, #proteste, #educatie , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben
  2. Actriță exorcizată pentru a „i se trata depresia”. A fost închisă într-o cameră de un șaman
  3. Avertismentul pe care ministrul Educației Daniel David l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
  4. Percheziții de amploare la polițiști rutieri suspectați de corupție. Căutările sunt în legătură cu perioada suspendării unor permise auto
  5. O prestigioasă universitate românească se extinde până în Italia. Cursurile vor fi predate în limba engleză
  6. Țara din UE care a refuzat să doneze arme pentru Ucraina pentru a le vinde pe mulți bani: „Pentru ce război se pregătește Europa?”
  7. Analiză: România vrea garanții de securitate pentru Ucraina
  8. Jumătate de București fără apă caldă la mijloc de august: Avarie majoră în trei sectoare din cele 6 ale Capitalei
  9. 3 din 4 judecători de la Curtea de Apel Timişoara care îndeplinesc condițiile de pensionare se vor retrage până la finalul anului
  10. Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei