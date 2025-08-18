Avertismentul pe care ministrul Educației Daniel David l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”

Protestele de stradă ale cadrelor didactice au ajuns în cea de-a patra săptămână. Profesorii cer demisia Guvernului Bolojan și avertizează asupra aspectelor de care ministrul Daniel David nu a ținut cont, deși a fost avertizat în mod repetat.

Cadrele didactice acuză Guvernul Bolojan prin amputarea salariilor, prin mijloace indirecte. Totodată, printre nemulțumiri se numără majorarea normei didactice cu două ore, aspect ce ar conduce, de fapt, la diminuarea veniturilor lunare - din cauza imposibilității acoperirii noii norme. Daniel David a fost avertizat de profesori că România se află la media europeană privind norma didactică, susține Cornelia Popa Stavri, președintele Sindicatului Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4 (afiliat la FSLI).

„De fapt, domnul ministru a fost atenționat de sindicate, cu mult înainte de a ieși cu aceste măsuri, că suntem în media europeană cu norma didactică. Federațiile sindicale au prezentat date statistice concrete, n-au fost luate în seamă de domnul ministru. Institutul de Științe ale Educației a venit cu exemple din studiul Eurydice 2021, TALIS, studiu care este citat și în Eurydice 2023, de exemplu, și observăm că, în Croația, în Polonia, norma didactică are un minimum de 14 ore, iar maxima în Ungaria de 26 de ore. Media este de 18-19 ore”, a precizat Cornelia Popa Stavri, potrivit EduPedu.ro.

Măsurile girate de către David, aspru contestate din sistem

Austeritatea din educație reprezintă, la nivel național, o picătură într-un ocean, a mai transmis oficialul sindical.

„Cumva, noi suntem în interiorul mediei europene cu numărul de ore cuprinse în norma didactică. Nu înțeleg de ce vrem să ne dăm peste cap învățământul în halul acesta, dar cu ce preț? Atenție, prețul este imens pe lângă economia care se face. Consiliul Fiscal a atenționat că economia care se face cu implementarea acestor măsuri este de 0,02% din PIB. E de noaptea minții să dai peste cap sistemul de educație pentru asemenea valoare, adică 0,6% din bugetul Ministerului Educației. Vă vine să credeți așa ceva?”, a mai explicat Stavri, pentru sursa citată.

