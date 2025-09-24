Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Este recunoscută drept expert la nivel național și internațional

Oana Alexandra David, soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, este o personalitate importantă în domeniul Psihologiei. Soția lui Daniel David s-a impus ca un expert recunoscut la nivel național și internațional, combinând activitatea didactică cu cercetarea de vârf și practica clinică.

Oana Alexandra David este profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, acolo unde activează la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie. Ea a avut poziția de asistent la departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie timp de șapte ani. Ulterior, a devenit profesor asociat, devenind profesor cu normă întreagă în anul 2021.

Oana Alexandra David a obținut doctoratul în Psihologie la aceeași universitate, cu o teză axată pe programe de parenting bazate pe dovezi științifice pentru reducerea tulburărilor de comportament la copii. De asemenea, ea este specializată în coaching executiv, parenting coaching, performance management, stress management și well-being coaching, scrie Libertatea.

Oana David este recunoscută pentru contribuțiile sale în domeniul psihologiei clinice și al psihoterapiei cognitiv-comportamentale (CBT). Interesele sale de cercetare se concentrează pe trei direcții principale:

- Intervenții psihologice bazate pe tehnologie. Dezvoltarea și validarea unor instrumente inovatoare

Ads

- Programe parentale. Studiul mecanismelor de reglare emoțională la părinți și crearea de programe menite să prevină tulburările emoționale și de comportament la copii

- Coaching cognitiv-comportamental. Aplicarea principiilor CBT în contexte organizaționale și de dezvoltare personală

Soția lui Daniel David este directorul Clinicii Universitare de Psihologie „Babeș-Bolyai PsyTech” și al Institutului Internațional de Coaching. Ea supervizează lucrări de doctorat și este editorul-șef al publicației Journal of Evidence-Based Psychotherapies.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2012 și au o fiică în vârstă de 10 ani.

Ads