Daniel David, despre sancțiunile pentru elevii care folosesc telefonul la ore: „Poți să-i scoți din clasă, să-i duci în sala de izolare, să chemi agentul de pază”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a reiterat, la Radio Guerrilla, că utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru, iar problema nu este lipsa reglementărilor, ci faptul că acestea nu sunt aplicate în mod consecvent.

„Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru. Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, de aceea ai și agent de pază la școală, poți să-l chemi”, a declarat Daniel David.

Ministrul a explicat că regulile sunt bine definite, dar trebuie puse în practică:

„Erau presiuni pe mine, critici: domnule ministru, nu faceți nimic pentru utilizarea telefoanelor în școală. Copiii, la ore, se uită pe telefon, filmează profesorul. Și eu le spuneam: avem interdicția de a utiliza telefonul în sala de clasă în timpul orelor, cu excepția situației în care îți permite profesorul, pentru că folosește telefonul în scop educațional. Este interdicție și prin lege, și prin hotărâre de guvern, și prin ordin de ministru, dar trebuie să implementezi acel lucru”.

Întrebat ce sancțiuni pot fi aplicate elevilor care încalcă regula, ministrul a precizat:

„Depinde. Poți să-l scoți din sala de clasă, să-l duci în sala de izolare. Poți să chemi părinții. Poți să chemi agentul de pază, dacă este nevoie. Nu ai ce alte măsuri să iei decât cele care există deja în lege, doar că trebuie gândite gradual”.

Daniel David a spus că normele sunt suficiente, dar trebuie respectate: „Cred că sunt suficiente, doar că trebuie duse în mintea părinților, a copiilor și a profesorilor. Degeaba rămân scrise în legi, hotărâri de guvern”.

Ca exemplu de bună practică, ministrul a amintit soluția folosită de unele școli: „Am văzut școli în care lucrurile funcționează. În fiecare sală de clasă era un mic dulăpior. Când copiii intră, își lasă telefonul frumos acolo.”

Ministrul a menționat și situația în care elevii ar încerca să păcălească regula.

„Dacă un elev își lasă telefonul, dar în timpul orei mai are un telefon, profesorul poate solicita să predea acel telefon”, a spus ministrul.

În luna februarie, Daniel David declara că, dacă elevii stau conectați pe TikTok sau Facebook în timpul orelor, responsabilitatea aparține atât profesorului, cât și directorului școlii:

„Ministrul nu poate să meargă și să monteze dulapuri în sălile de clasă și să adune telefoanele copiilor când intră în clasă.”

Tot atunci, Ministerul Educației a transmis inspectorilor școlari și directorilor solicitarea de a verifica dacă regulile privind utilizarea telefoanelor sunt respectate. ROFUIP prevede clar că telefoanele pot fi folosite la ore doar cu aprobarea profesorului.

Mai mult, ministrul a avertizat că vor fi sancționați directorii din școlile în care nu se respectă regulile. „Când voi mai vedea astfel de cazuri, cum am văzut în ultimele săptămâni, directorul de școală va trebui sancționat”, a declarat Daniel David, potrivit edupedu.ro.

