Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:00
559 citiri
Daniel David spune că decizia de inchidere a școlilor e legală FOTO: Hepta
Școlile din București și din cele cinci județe aflate sub avertizare de cod roșu de ploi își vor relua cursurile joi, 9 octombrie, după o zi în care orele au fost suspendate din motive de siguranță.
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că decizia de a-i ține miercuri pe elevi acasă a fost una justificată și conformă legii, fiind luată de comitetele pentru situații de urgență pe baza datelor furnizate de specialiști. Oficialul a subliniat că protejarea copiilor trebuie să primeze în fața oricărei alte priorități educaționale.
„Decizia este una legală. Nu este luată de către Ministerul Educației, ci de către comitetele pentru situații de urgență din acele județe, care, sigur, lucrează pe date probabilistice oferite de experți. Dincolo de acest aspect legal, însă, siguranța copiilor e mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional. Cred că decizia a fost una corectă, Ministerul Educației nu putea decât să o implementeze”, a declarat Daniel David la Digi24.ro
Cod roșu de ploi în București și cinci județe
