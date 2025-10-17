Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”

Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat vineri o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri în școli. Oficialul a subliniat că responsabilitatea revine atât autorităților, cât și părinților, pentru a crea un mediu sigur în proximitatea unităților de învățământ.

„Asta poţi să o faci prin colaborare cu autorităţile locale, mai ales cele de ordine publică. Astfel, în jurul şcolilor, mediul să fie curat, să nu ai dealeri, consum de droguri sau alte forme de adicţie, jocuri de noroc şi aşa mai departe. Şi tot în afara şcolii contează foarte mult ce face familia, ce fac părinţii. Ce face familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri. După aceea, sigur, ne mutăm în cadrul şcolii. Sunt câteva activităţi care trebuie coordonate între ele”, a explicat ministrul Educaţiei, Daniel David, la emisiunea Medika Antidrog.

Referitor la tratamentul dependenței, ministrul a recomandat intervenții psihoterapeutice, combinate, acolo unde este necesar, cu tratament medical, sub protocoale validate științific.

„Aici putem vorbi mai ales de tratamente care ţin de intervenţii psihoterapeutice şi mă refer în primul rând la protocoale care ar trebui să fie validate ştiinţific şi la tratamente în afara şcolii, în care tratamentele psihoterapeutice se pot combina cu tratamentele medicale. Legătura cu Ministerul de Interne pentru a avea mai mulţi poliţişti, de exemplu, în jurul unităţilor şcolare, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri. Există o mobilizare extraordinară pentru a ne ajuta să controlăm consumul de droguri şi violenţa în şcoală şi în jurul şcolii. Avem o colaborare strategică cu Ministerul de Interne pe care aş numi-o foarte bună”, a precizat ministrul Educaţiei.

Daniel David a anunțat și că ghidurile pentru prevenirea adicţiilor au ajuns în şcoli, iar ele îi învaţă pe profesori câteva cunoştinţe de psihologie, pentru ca ulterior aceștia să îi poată ajuta pe elevi.

Potrivit acestuia, ghidul poate fi utilizat de la nivelul învăţământului primar până la gimnaziu şi liceu.

„Consumul de droguri este un comportament şi are în spate mecanisme psihologice. Fără să-i transformi pe profesori în psihologi, trebuie să le dai câteva cunoştinţe de bază. Iar în ghid sunt descrise, spre exemplu, aspecte psihologice specifice pe diverse grupe de vârstă. Ghidurile pot fi utilizate de la nivelul învăţământului primar până la gimnaziu şi liceu. Înveţi profesorii cum să dezvolte şi cum să-i ajute pe elevi în sensul de a dobândi o autoreglare psihologică mai puternică. Pentru că noi ştim că dacă ai o autoreglare psihologică bună eşti mai puţin vulnerabil şi mai puţin predispus la adicţii”, a mai afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

