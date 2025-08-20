Studenții din România amenință că vor boicota anul universitar. Ministrul Educației îi trimite să își caute loc de muncă

Daniel David i-a trimis la muncă pe studenți / FOTO: Hepta

Nemulțumirile studenților față de reducerile burselor și schimbările în decontarea transportului au stârnit proteste în întreaga țară, inclusiv la Universitatea de Vest din Timișoara, unde peste 500 de tineri au cerut explicații.

Ministrul Educației, Daniel David, a invocat austeritatea și posibilitatea unui job part-time pentru completarea veniturilor. Studenții amenință cu boicotarea începutului anului universitar și chiar cu plecarea în străinătate, cerând măsuri urgente și revenirea fondului de burse la nivelul anterior.

“Educația și cercetarea au nevoie de mai mult suport financiar, dar poți să vorbești de suport financiar atunci când ai ieșit din situația de criză. Soluția este, când ieșim din criza fiscal-bugetară, să ne reîntoarcem la fondul de bursă pe care l-am avut, astfel încât să putem susține învățământul superior. Sunt foarte mulți studenți în această lume și eu cred că și în România care, făcând studiile universitare, au și diverse joburi part-time”, a spus Daniel David, ministrul Educației, conform Digi 24.ro.

Studenții spun că nu vor să mai fie lăsați deoparte și cer măsuri urgente.

“Nu putem începe anul universitar într-un stat în care primele tăieri au fost făcute în Educație. O să boicotăm începerea anului universitar, să nu ne prezentăm, să ocupăm universitățile și toate variantele astea le-am luat în calcul și le vom pune în practică, dacă măsurile astea nu se ridică”, a declarat Sergiu Covaci, președinte ANOSR.

Studenții au protestat și în Vama Nădlac. Tinerii spun că singura lor opțiune este acum să plece să studieze în străinătate.

