Studenții vor continua protestele. Întâlnirea cu ministrul Educației nu i-a convins. Daniel David le propune să-și ia job part-time

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 21:10
236 citiri
Studenții vor continua protestele. Întâlnirea cu ministrul Educației nu i-a convins. Daniel David le propune să-și ia job part-time
Daniel David FOTO: Hepta

Studenții din întreaga țară au anunțat că vor continua protestele față de măsurile Guvernului privind bursele, după ce marți au discutat nemulțumirile lor cu ministrul Educației, Daniel David.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ministrul a subliniat că măsurile adoptate sunt necesare pentru a asigura bugetul pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, dar și pentru a pregăti dezvoltarea și reformele din domeniu în anul 2026.

Job part-time, soluția propusă de ministru

Întrebat despre soluțiile pentru studenții care se confruntă cu dificultăți financiare, Daniel David le-a sugerat acestora să caute un loc de muncă part-time, așa cum se practică în alte țări. Ministrul a menționat că măsurile sunt temporare și că nemulțumirile studenților vor fi transmise premierului.

ANOSR: „Impactul real este asupra nivelului de trai și a abandonului universitar”

Studenții, organizați prin Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), consideră că măsurile Guvernului afectează direct nivelul de trai și rata abandonului universitar. Într-un comunicat de presă, ANOSR a precizat că „limitarile la transportul feroviar și scăderea fondului de burse au un impact bugetar infim, însă efectele asupra studenților sunt semnificative”.

Potrivit organizației, lipsa unui dialog real cu autoritățile a determinat peste 300 de lideri studenți să protesteze și să ceară ca solicitările lor să fie luate în considerare. „Într-un stat în care studenții nu se simt valoroși pentru dezvoltarea țării, aceștia caută un mediu în care educația să fie privită ca o investiție, nu ca o povară”, mai arată ANOSR.

Reprezentanții studenților subliniază că, deși nu doresc să plece din țară, se simt constrânși să caute oportunități în afara României pentru a-și putea continua studiile și a-și construi un viitor stabil.

Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
Protestele de stradă ale cadrelor didactice au ajuns în cea de-a patra săptămână. Profesorii cer demisia Guvernului Bolojan și avertizează asupra aspectelor de care ministrul Daniel David...
Ministrul Educației schimbă placa: "NU doar măsuri de austeritate și de criză". Ce promisiuni face profesorilor nemulțumiți care amenință cu protestele
Ministrul Educației schimbă placa: "NU doar măsuri de austeritate și de criză". Ce promisiuni face profesorilor nemulțumiți care amenință cu protestele
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după...
#daniel david, #reforma educatie, #ministrul Educatiei, #proteste , #Stiri Daniel David
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se va intampla cu Putin daca ar merge la o conferinta de pace in Elvetia. Anuntul sefului diplomatiei de la Berna
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
DigiSport.ro
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dica in vestiar: "Nu vreau sa-l mai vad! E mare meseria asta pentru el"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia
  2. Studenții vor continua protestele. Întâlnirea cu ministrul Educației nu i-a convins. Daniel David le propune să-și ia job part-time
  3. De ce „vacanța prezidențială” a lui Nicușor Dan stârnește reacții adverse în societate. „Paralela care se face cu Iohannis nu este de neglijat”
  4. „Jidan nenorocit!”. Comentariu halucinant al Dianei Șoșoacă, scris la postarea unui activist rom; reacția acestuia: „Voi face o plângere la Parlamentul European!”
  5. De ce este golit lacul Vidraru? Ministrul Energiei: „Am văzut teoriile conspiraționiste semi-reptiliene, niște aberații cât casa”
  6. Ministrul Finanțelor spune că problema deficitului bugetar „se trage” din pandemie. „Contează acest lucru pentru fiecare dintre noi”
  7. Nicușor Dan, surprins la o nuntă cu ștaif. Cu cine a ieșit pe ringul de dans președintele României
  8. Nicușor Dan: „Pacea în Ucraina trebuie să fie justă și durabilă. Sancțiunile trebuie menținute și chiar intensificate până la atingerea unui acord”
  9. Detașările în sectorul public, interzise până la finalul lui 2026. Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul
  10. Când va fi adoptat al doilea pachet de reforme? Ciprian Ciucu: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat” VIDEO