Studenții vor continua protestele. Întâlnirea cu ministrul Educației nu i-a convins. Daniel David le propune să-și ia job part-time

Studenții din întreaga țară au anunțat că vor continua protestele față de măsurile Guvernului privind bursele, după ce marți au discutat nemulțumirile lor cu ministrul Educației, Daniel David.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ministrul a subliniat că măsurile adoptate sunt necesare pentru a asigura bugetul pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, dar și pentru a pregăti dezvoltarea și reformele din domeniu în anul 2026.

Job part-time, soluția propusă de ministru

Întrebat despre soluțiile pentru studenții care se confruntă cu dificultăți financiare, Daniel David le-a sugerat acestora să caute un loc de muncă part-time, așa cum se practică în alte țări. Ministrul a menționat că măsurile sunt temporare și că nemulțumirile studenților vor fi transmise premierului.

ANOSR: „Impactul real este asupra nivelului de trai și a abandonului universitar”

Studenții, organizați prin Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), consideră că măsurile Guvernului afectează direct nivelul de trai și rata abandonului universitar. Într-un comunicat de presă, ANOSR a precizat că „limitarile la transportul feroviar și scăderea fondului de burse au un impact bugetar infim, însă efectele asupra studenților sunt semnificative”.

Potrivit organizației, lipsa unui dialog real cu autoritățile a determinat peste 300 de lideri studenți să protesteze și să ceară ca solicitările lor să fie luate în considerare. „Într-un stat în care studenții nu se simt valoroși pentru dezvoltarea țării, aceștia caută un mediu în care educația să fie privită ca o investiție, nu ca o povară”, mai arată ANOSR.

Reprezentanții studenților subliniază că, deși nu doresc să plece din țară, se simt constrânși să caute oportunități în afara României pentru a-și putea continua studiile și a-și construi un viitor stabil.

