Daniel Day-Lewis se întoarce în cinematografie pentru a colabora cu fiul său într-un nou film

Daniel Day-Lewis revine în lumina reflectoarelor, după ce și-a anunțat retragerea, în 2017, la evenimentul de lansare a filmului „Phantom Thread”.

Actorul britanic, acum în vârstă de 68 de ani, a fost anunțat ca membru al distribuției filmului „Anemone”, primul lungmetraj al fiului său regizor Ronan Day-Lewis. El va juca alături de Sean Bean, starul din „Game of Thrones” și din saga „Lord of the Rings”, precum și de Samantha Morton și Samuel Bottomley.

După mai multe luni de zvonuri, anunțul a fost oficializat marți, odată cu publicarea primului afiș al filmului pe rețelele de socializare ale Focus Features, studioul din spatele celui mai recent film al lui Daniel Day-Lewis. Actorul câștigător a trei premii Oscar apare cărunt și cu mustață, cu privirea îndreptată spre cer. În imagine apare și Sean Bean în fundal.

Variety a relatat în octombrie 2024 că povestea va explora „dinamica legăturii” și relațiile complexe dintre tați, fii și frați. Suntem încântați să fim parteneri cu Ronan Day-Lewis, un artist vizual genial”, a declarat atunci Peter Kujawski, președintele Focus Features.

Încă nu a fost anunțată nicio dată de lansare. Casele de pariuri preconizează o lansare în toamnă. Filmul va avea premiera la Festivalul de Film de la New York, între 26 septembrie și 3 octombrie. Aceasta va fi cea de-a 20-a apariție a lui Daniel Day-Lewis pe marele ecran, după roluri memorabile în „Lincoln” al lui Steven Spielberg, „There Will Be Blood” al lui Paul Thomas Anderson și „Gangs of New York” al lui Martin Scorsese.

În urmă cu aproximativ șapte ani, actorul britanic și-a anunțat retragerea din actorie după ce „dorința de a mă opri prinsese rădăcini”, a declarat el pentru revista W. „Nu am vrut să fiu atras într-un alt proiect. Toată viața mea, am spus sus și tare că trebuie să mă opresc din actorie și nu știu de ce a fost diferit de data aceasta. A fost ceva ce a trebuit să fac”.

