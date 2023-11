Daniel Fenechiu nu vede posibilă o alianță PNL-PSD: ”Liberalii nu vor renunța la un candidat propriu la prezindețiale”

Senatorul Daniel Fenechiu (PNL) a declarat la RFI că o alianţă electorală PSD-PNL nu este realizabilă în acest moment, el precizând că PNL nu va renunţa niciodată la ideea de a avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale.

"Eu nu cred că, discutând cât se poate de serios, o alianţă cu PSD este în momentul de faţă realizabilă. Chiar dacă pentru anumiţi colegi din PNL şi poate pentru anumite persoane din PSD ar fi o variantă care ar putea prezenta interes, eu care sunt un om care am ceva vechime în politica românească realizez că este doar o himeră. Este foarte greu să faci o înţelegere reciproc avantajoasă cu PSD-ul, iar o înţelegere care să nu fie avantajoasă nu va fi niciodată acceptată de partid”, a spus Fenechiu.

El a precizat că, în cazul unei asemenea înţelegeri, se pune problema cum se vor repartiza locurile eligibile.

”Rămâne în ultimă instanţă principala problemă: cine va fi candidatul la Preşedinţia României. Acolo cred că nu ne vom putea înţelege niciodată. Eu nu cred că vom putea face o alianţă cu PSD-ul. O colaborare punctuală am făcut, pentru a asigura stabilitate guvernamentală României, dar o alianţă politică, electorală, mi-e greu să cred că ar putea fi făcută (...). Eu pot să vă spun că PNL nu va renunţa niciodată la ideea de a avea candidatul la Preşedinţie şi din informaţiile pe care le am, nici PSD-ul nu o s-o facă", a explicat senatorul liberal.

Liderul senatorilor PNL a criticat faptul că PSD racolează primari liberali.

"PSD-ul în continuare foloseşte anumite metode, ne ia primari, face tot soiul de lucruri, care nu denotă că-şi doresc o colaborare loială şi onestă, în ciuda declaraţiilor de la centru (...). Nu poţi să-mi ademeneşti primarii şi să spui: domnule, vai, ce relaţie de colaborare bună avem", a mai spus el.

