Mai există riscul ca premierul Bolojan să se retragă din funcție după decizia CCR? Ce spune liderul senatorilor PNL

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 7 octombrie, că nu există riscul ca premierul Ilie Bolojan să se retragă din funcție după decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, menționând că o eventuală soluție de admitere a sesizării de către CCR ar putea viza doar aspecte punctuale, nu integralitatea proiectului.

'Eu cred că nu. Premierul a avut în vedere o declarare ca neconstituțională în integralitate a textului la data când a făcut declarația. Cred că acest risc nu există. În ipoteza în care va exista o soluție de admitere a sesizării Înaltei Curți de Casație, cu siguranță ea va fi pe aspecte punctuale, dacă va exista, adică pe măsurile tranzitorii sau pe cuantumul pensiei, ca element de discriminare între cei care se pensionează peste 9 ani și cei care se pensionează peste 10 ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu', a afirmat Fenechiu, întrebat dacă mai există pericolul ca premierul să se retragă din funcție - cum a mai spus - în cazul în care proiectul privind pensiile magistraților va pica la controlul CCR, având în vedere că se așteaptă miercuri o decizie a Curții.

Fenechiu a precizat, după ședința de grup a liberalilor, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, că prim-ministrul le-a spus că în momentul de față sunt drepturi salariale ale magistraților de 5,3 miliarde lei câștigate în instanță, care încă nu se regăsesc în datele publice și nu au fost încă plătite.

'Premierul (...) a spus că asta e o decizie a Curții Constituționale, nu facem discuții prealabile pentru că ar fi pure speculații. În schimb, ne-a relatat că în momentul de față sunt drepturi salariale ale magistraților care încă nu se regăsesc în datele publice, de 5,3 miliarde, adică hotărâri judecătorești câștigate pe sporuri și pe alte lucruri. 5,3 miliarde care nu sunt plătite, care sunt recente', a precizat Fenechiu, adăugând că nu s-a discutat despre eșalonarea plăților, ci 'a fost doar o pură informare'.

Judecătorii CCR au termen miercuri, 8 octombrie, pentru pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casație de Justiție.

