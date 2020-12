Achizitiile exuberante ale administratiei Florea: Un patinoar urias sta nefolosit, de doi ani, deoarece este prea mare pentru parcurile din Sectorul 5. Patinele, achizitionate cu 1.000 de lei/ perechea

Patinoarul artificial este atat de mare, incat nu poate fi amplasat in niciun parc din Sectorul 5. De doi ani, atat patinoarul, cat si patinele se afla intr-un depozit situat la marginea Capitalei.Conform sursei citate, primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone Popescu, a constatat, dupa ce a solicitat mai multe date din contabilitatea institutiei pe care o conduce, ca exista mai multe facturi emise de societatea Economat Sector 5 SRL, in valoare de peste 30 de milioane de euro, pe care Primaria Sectorului 5 ar trebui sa le plateasca.Edilul a anuntat ca va refuza sa plateasca aceste facturi si sustine ca "prioritatea fostei conduceri a Sectorului 5 ar fi trebuit sa fie construirea unor institutii de invatamant, a unor parcuri, refacerea si asfaltarea drumurilor sau reabilitarea blocurilor"."Mai mult, edilul spune ca datoriile mostenite nu fac decat sa ingreuneze modernizarea Sectorului 5," se mai arata in comunicatul primariei.