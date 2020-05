Clotilde Armand: In plina pandemie, PSD umple conturile lui Marius Pieleanu

Ziare.

com

Intr-o postare pe Facebook, Clotilde Armand reaminteste ca firma sociologului Marius Pieleanu, Avangarde, a incasat peste 1 milion de lei din banii publici, prin intermediul contractelor atribuite de PSD."In plina pandemie de Covid19, PSD umple conturile lui Marius Pieleanu. Cautam ceva prin SICAP si am vazut cum firma sociologului de casa al PSD a primit inca 20.000 Euro, atribuire directa, de la primarul sectorului 5 pentru ''Servicii de sondaje de opinie.'' Asta fac pesedistii in pandemie.Nu uitati ca firmele lui Marius Pieleanu (Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde SRL si Psyho Global Consult SRL) au incasat peste un milion de lei de la PSD. Din bani publici", a postat luni Clotilde Armande.Clotilde Armand a mai scris pe Facebook si mai in 2018 despre numeroasele contracte publice ale firmei lui Marius Pieleanu, ea aratand ca, doar in acea luna, firma acestuia urma sa beneficieze de 60.000 de euro din banii publici.Despre contractele obtinute de Marius Pieleanu, realizatorul unor sondaje care avantajau PSD, au mai scris in trecut si jurnalistii de la Newsweek.ro Marius Pieleanu este invitat deseori in studiourile trustului Intact.